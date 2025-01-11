NBA》才復出1場就遭禁賽！鵜鶘「怪物狀元」違反隊規真實原因曝光

威廉森。（資料照）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心/綜合報導〕鵜鶘「怪物狀元」Z.威廉森（Zion Williamson）日前好不容易傷癒歸隊，然而只出賽1場就碰上麻煩。根據《ESPN》報導，威廉森因違反球隊政策，遭到1場禁賽處分，將不會出戰今天客場對戰七六人的賽事。

《ESPN》知名記者查拉尼亞（Shams Charania）指出，威廉森未能準時搭上昨天前往費城的球隊班機，導致整支球隊全部等他一個人，直到他現身機場後才能夠出發，準備參加今天對上七六人的比賽。

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威廉森在聲明中承認自己遲到，並表達歉意，「我對這次禁賽負起全責。我在復健的過程中付出極大努力，只為能夠健康為球隊效力，參加球隊團體活動還遲到是毫無藉口的，我已向鵜鶘老闆班森（Gayle Benson）女士、隊友與教練團致歉，作為隊友與球隊一元，我必須表現更好，我也一定會做到。」

鵜鶘總教練W.格林（Willie Green）指出，這已經不是威廉斯第一次遲到，本季他多次在球隊練習時也遲到，才導致球隊做出禁賽的決定。

鵜鶘總管D.葛瑞芬（David Griffin）表示，威廉森未能達到「球隊標準」，「他對這支球隊的承諾，對我們和他本人都相當重要。他已經為自己的行為承擔責任，我相信他會在場上與場下都持續成長。」

威廉本季因左腿股二頭肌拉傷，缺席27場比賽，只打6場，休養2個月之後在台灣時間8日與灰狼一役中復出，還大秀360度大風車灌籃，單場攻下22分、6籃板和3抄截。

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