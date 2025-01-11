大馬賽》改和學姊搭檔止步8強！最美的志田千陽吐心聲：雖然懊惱...

志田千陽。（資料照，取自X）

〔體育中心/綜合報導〕在巴黎奧運後爆紅的日本女雙好手志田千陽，如今改和松友美佐紀攜手征戰超級1000系列馬來西亞羽球公開賽，不過昨以16：21、16：21直落二不敵中國組合李怡婧／羅徐敏，止步8強，志田千陽也在個人Instagram上發文，感謝球迷支持。

27歲的志田千陽近年唯一搭檔是松山奈未，兩人也被外界稱為「最正女雙」，去年則在巴黎奧運摘下銅牌。不過山奈未歷經長年征戰後決定在2025年先稍微休息喘口氣，因此志田千陽暫時和32歲的松友美佐紀攜手打國際賽。

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志田千陽／松友美佐紀這組新搭檔在大馬賽首輪就擊敗印度組合奏捷，16強同樣直落二輕取台灣組合宋碩芸／余芊慧，然而8強遭遇世界排名第7的中國勁敵李怡婧／羅徐敏，志田千陽／松友美佐紀奮戰後仍敗下陣，無緣4強。

志田千陽賽後也在IG上發文：「感謝大家的應援！能和一直以來相當憧憬的高橋松友組（高橋禮華／松友美佐紀）中的松友姐姐搭檔參賽，真的非常幸福。雖然輸掉比賽讓人懊惱，但在互相鼓勵的同時，除了比賽的結果，也有許多新的發現和收穫。」

志田千陽表示：「能夠再次獲得這麼寶貴的經歷，內心充滿了幸福與感恩，這真的是充滿感動的一週。」她還分享身為學姊的松友美佐紀，送了一個頸枕給她當作驚喜，讓她直呼：「真的發生了這樣夢一般的事情！努力果然沒有白費！下週我會更加更加努力！希望大家能以溫暖的心情支持我！」

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