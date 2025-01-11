晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》大谷翔平超吸金！道奇贊助收入暴增23億 其他球隊也受惠

2025/01/11 08:49

大谷翔平。（資料照，美聯社）大谷翔平。（資料照，美聯社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕日本二刀流球星大谷翔平休賽季以10年7億美元（約台幣231億元）的鉅約加盟道奇，轉隊首年表現亮眼，締造史無前例的「54轟、59盜」的偉業，更助隊奪下世界大賽冠軍，勇奪生涯第3座MVP大獎。據《富比士》報導指出，大谷翔平帶來的經濟效益是前所未見的，與12家日本贊助商簽約，讓球隊增加了7000萬美元（約台幣23億元）的額外收入，完全大於大谷的年薪。

道奇和大谷翔平簽下10年7億美元的破紀錄合約，其中6.8億美元是延遲支付，年薪只有200萬美元。大谷吸金功力十分驚人，道奇與全日空、東洋輪胎、興和集團、大創百貨、日本知名化妝品品牌「KOSE」和資生堂等12家日本企業簽下贊助合約。

大谷翔平擁有超高經濟效益，同時帶動球場門票收入和消費、廣告，以及海內外的周邊商品銷售額，道奇也計劃對主場進行大規模改造，提升設施水準。

根據《富比士》報導，市場調查公司「SponsorUnited」的調查報告顯示，大谷翔平不僅為道奇帶來多達7000萬美元的額外收入，其他球隊也從中受益，因為「大谷效應」獲得1500萬美元（約台幣4.96億元）的廣告收入。「SponsorUnited」執行長Bob Lynch表示，「每當大谷翔平在可場比賽時，無論是對戰金鶯和洋基，還是任何對戰的球隊，都能在客場看到日本品牌的廣告。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中