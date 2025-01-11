MLB》大谷翔平超吸金！道奇贊助收入暴增23億 其他球隊也受惠

大谷翔平。（資料照，美聯社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕日本二刀流球星大谷翔平休賽季以10年7億美元（約台幣231億元）的鉅約加盟道奇，轉隊首年表現亮眼，締造史無前例的「54轟、59盜」的偉業，更助隊奪下世界大賽冠軍，勇奪生涯第3座MVP大獎。據《富比士》報導指出，大谷翔平帶來的經濟效益是前所未見的，與12家日本贊助商簽約，讓球隊增加了7000萬美元（約台幣23億元）的額外收入，完全大於大谷的年薪。

道奇和大谷翔平簽下10年7億美元的破紀錄合約，其中6.8億美元是延遲支付，年薪只有200萬美元。大谷吸金功力十分驚人，道奇與全日空、東洋輪胎、興和集團、大創百貨、日本知名化妝品品牌「KOSE」和資生堂等12家日本企業簽下贊助合約。

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大谷翔平擁有超高經濟效益，同時帶動球場門票收入和消費、廣告，以及海內外的周邊商品銷售額，道奇也計劃對主場進行大規模改造，提升設施水準。

根據《富比士》報導，市場調查公司「SponsorUnited」的調查報告顯示，大谷翔平不僅為道奇帶來多達7000萬美元的額外收入，其他球隊也從中受益，因為「大谷效應」獲得1500萬美元（約台幣4.96億元）的廣告收入。「SponsorUnited」執行長Bob Lynch表示，「每當大谷翔平在可場比賽時，無論是對戰金鶯和洋基，還是任何對戰的球隊，都能在客場看到日本品牌的廣告。」

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