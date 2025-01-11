MLB》回到最初的起點！ 費城人明星後援3年10.9億約重返藍鳥

霍夫曼。（資料照，美聯社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕費城人明星後援霍夫曼（Jeff Hoffman）去年季後成為自由球員，據大聯盟官網記者摩洛西（Jon Paul Morosi）報導指出，霍夫曼以3年3300萬美元（約新台幣10.9億元）的合約轉戰藍鳥，合約內含600萬美元的激勵獎金。

32歲的霍夫曼在2014年選秀會以首輪第9順位被藍鳥給選中，但隔年成為明星游擊手杜洛威斯基（Troy Tulowitzki）交易案的包裹之一被送往洛磯，他在2013年首度登上大聯盟，但效力洛磯的5年之中表現不如預期，2021年被交易至紅人，2023年轉戰費城人後，從先發投手改當後援投手，這也讓他的表現破繭而出，成為球隊主力牛棚投手，本季繳出生涯年，更首度入選明星賽，出賽68場，累積3勝3敗，21場中繼成功和10場救援成功，防禦率只有2.17，許多數據都是生涯單季最佳。

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霍夫曼加盟藍鳥之後，總經理艾特金斯（Ross Atkins）表示，很開心霍夫曼加入球隊牛棚，他的武器球、控球和讓對手揮空的能力都是頂級的，他的加入毫無疑問讓球隊戰力更上一層樓，有機會擔任球隊的終結者。

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