晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》領近5億卻不斷受傷遭大都會釋出！32歲前明星捕手重返老東家

2025/01/11 09:59

納瓦耶茲。（資料照）納瓦耶茲。（資料照）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕根據《MLBTR》消息指出，白襪隊宣布以小聯盟合約簽下32歲前明星捕手納瓦耶茲（Omar Narváez），並附帶大聯盟春訓邀請。

納瓦耶茲於2016年登上大聯盟，當時就是效力白襪，2019年被交易至水手，2020年又被送去釀酒人，隔年首度入選全明星賽。2022年休季，大都會給出一張1年800萬美元、外加2024年700萬美元球員選項，合計2年1500萬美元（逾新台幣4.96億）合約，將納瓦耶茲納入麾下。

然而本該是大都會主力捕手之一的納瓦耶茲，攻守兩端表現都令人失望，且頻繁受到傷勢困擾，2023年僅出賽49場，打擊率0.211；2024年再度受傷，出賽28場比賽僅繳出0.154打擊率與0.376的攻擊指數，最終遭到DFA（指定讓渡）並釋出。

納瓦耶茲遭大都會丟棄後，與太空人簽下小聯盟合約，但在3A出賽42場，打擊三圍依舊僅有慘淡的.196/.325/.304，外帶3轟、20分打點，季後成為自由球員。

《MLBTR》指出，白襪目前40名單上只有李伊（Korey Lee）和泰斯（Matt Thaiss）兩名捕手，儘管農場還有奎羅（Edgar Quero）和提爾（Kyle Teel）兩位大物，但短期內還無法在大聯盟獻技，因此過去在攻守兩端有實績的納瓦耶茲，對目前捕手戰力有限的白襪是個不錯的選擇。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中