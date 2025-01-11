MLB》領近5億卻不斷受傷遭大都會釋出！32歲前明星捕手重返老東家

納瓦耶茲。（資料照）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕根據《MLBTR》消息指出，白襪隊宣布以小聯盟合約簽下32歲前明星捕手納瓦耶茲（Omar Narváez），並附帶大聯盟春訓邀請。

納瓦耶茲於2016年登上大聯盟，當時就是效力白襪，2019年被交易至水手，2020年又被送去釀酒人，隔年首度入選全明星賽。2022年休季，大都會給出一張1年800萬美元、外加2024年700萬美元球員選項，合計2年1500萬美元（逾新台幣4.96億）合約，將納瓦耶茲納入麾下。

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然而本該是大都會主力捕手之一的納瓦耶茲，攻守兩端表現都令人失望，且頻繁受到傷勢困擾，2023年僅出賽49場，打擊率0.211；2024年再度受傷，出賽28場比賽僅繳出0.154打擊率與0.376的攻擊指數，最終遭到DFA（指定讓渡）並釋出。

納瓦耶茲遭大都會丟棄後，與太空人簽下小聯盟合約，但在3A出賽42場，打擊三圍依舊僅有慘淡的.196/.325/.304，外帶3轟、20分打點，季後成為自由球員。

《MLBTR》指出，白襪目前40名單上只有李伊（Korey Lee）和泰斯（Matt Thaiss）兩名捕手，儘管農場還有奎羅（Edgar Quero）和提爾（Kyle Teel）兩位大物，但短期內還無法在大聯盟獻技，因此過去在攻守兩端有實績的納瓦耶茲，對目前捕手戰力有限的白襪是個不錯的選擇。

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