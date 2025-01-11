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MLB》洛杉磯野火肆虐！佛里曼捐30萬美元賑災 道奇將商品收益全額捐出

2025/01/11 10:54

MLB》洛杉磯野火肆虐！佛里曼捐30萬美元賑災 道奇將商品收益全額捐出佛里曼。（資料照，今日美國）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕美國加州洛杉磯近期受到野火肆虐，超過1萬棟建築物遭燒毀、數十萬居民被迫撤離，焚燒的面積已超過1萬3750公頃，造成至少11人死亡。衛冕軍道奇明星一壘手佛里曼（Freddie Freeman）捐出30萬美元賑災。

根據《ESPN》記者帕桑（Jeff Passan）在社群平台上發文指出，「好人做好事，佛里曼和愛妻雀兒喜（Chelsea Freeman）共同捐贈30萬美元賑災，洛杉磯消防局基金會、帕薩迪納消防部門和救世軍各收到10萬美元的捐款。隊友泰勒（Chris Taylor）也盡一份心力，鼓勵球迷捐款到他的基金會，幫助火災救援，並承諾球迷總共捐多少，他也會捐多少出去。

此外，道奇球團以及其他洛杉磯當地職業球隊正在與Fanatics合作，將會把所有「LA Strong」商品的收益直接捐贈給美國紅十字會和洛杉磯消防局基金會。道奇今天發出聲明表示，「道奇隊的球員、管理層和工作人員對洛杉磯及週邊地區火災的毀滅感到無比痛心，我們正與社區合作夥伴和受災地區密切合作，感謝所有在第一線奮戰的救災人員，為那些失去家園和財物的上千萬家庭的遭遇感到悲痛。」

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