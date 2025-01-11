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NBA》期盼明日湖人、馬刺比賽正常開打 瑞迪克：能帶給洛杉磯人民希望

2025/01/11 12:11

湖人日前與黃蜂的比賽因洛杉磯野火延賽。（資料照，法新社）湖人日前與黃蜂的比賽因洛杉磯野火延賽。（資料照，法新社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕美國南加州的洛杉磯野火持續肆虐，成為當地史上破壞力最強的野火。湖人總教練瑞迪克（JJ Redick）的住家也在大火中被燒毀，今天受訪時也流下男兒淚，並期盼明日湖人主場與馬刺的比賽能夠正常開打。

湖人教頭瑞迪克為了接掌紫金大軍兵符，舉家從布魯克林搬至洛杉磯，租屋處位於當地高級社區「太平洋帕利薩德」（Pacific Palisades），不過也因為這場大火遭燒毀，一家四口目前只能暫住飯店。「我完全沒想到會發生這樣的事情，」瑞迪克對此表示，這完全是大規模的毀滅和破壞，自己回到租屋處只能繞道而行，全都被燒光光了，「我們的家已經沒了。」

瑞迪克認為自己還算幸運，其他人遇到比他更嚴重的情況，他不希望外界為他和他的家庭感到難過，「我們會沒事的，有些人因為政治問題和保險問題，設法將自己的家園恢復原狀，我們會盡自己所能來幫助災民。」

湖人日前與黃蜂的比賽因野火延期，雷迪克希望明天對戰馬刺的比賽能夠正常開打，他認為這可以帶給洛杉磯民眾希望，讓他們能夠獲得一些力量。

湖人總教練瑞迪克。（資料照，美聯社）湖人總教練瑞迪克。（資料照，美聯社）

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