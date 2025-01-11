NBA》超慘！柯瑞嘴綠等主力球星都不在 勇士殘兵缺將面臨5成保衛戰

希爾德。（今日美國）

〔體育中心/綜合報導〕勇士今客場挑戰溜馬，一哥柯瑞（Stephen Curry）再度缺陣，勇士缺少眾多主力球員的情況下，最終以96：106不敵溜馬，近4戰吞下3敗，戰績來到19勝19敗，暫居西部第10名。

柯瑞前一戰手感不佳，此役管理膝蓋傷勢而缺陣，另外，「嘴綠」D.格林（Draymond Green）、威金斯（Andrew Wiggins）此役也都無法上場，再加上先前就已經受傷的庫明加（Jonathan Kuminga）與小裴頓（Gary Payton II），勇士人手相當短缺。

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在眾多主力球星都缺席的情況下，儘管勇士每一節都咬住比分差距，但始終無法取得領先，就這樣一路落後到比賽結束。此役勇士先發得分最高為希爾德（Buddy Hield），他19投6中攻下17分5助攻4籃板，斯賓塞（Pat Spencer）板凳挹注17分，施洛德（Dennis Schroder）12分，桑托斯（Gui Santos）11分。

溜馬則是豪奪6連勝，在東部排到第6名。哈里伯頓（Tyrese Haliburton）與西亞卡姆（Pascal Siakam）都砍下25分為全場最高，馬瑟倫（Bennedict Mathurin）21分，M.透納（Myles Turner）11分7籃板3火鍋，麥康諾（T.J. McConnell）替補貢獻10分。

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