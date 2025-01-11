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MLB》索托離開洋基稱紐約是大都會的城市 2隊都待過的火球男說話了

2025/01/11 11:15

索托。（資料照）索托。（資料照）

〔體育中心/綜合報導〕26歲少年強打索托（Juan Soto）休季決定離開洋基，以15年7.65億美元史上最大合約轉戰大都會，而他當時更直言，紐約一直是大都會的城市，對此曾效力過洋基、大都會的前明星火球男畢坦西斯（Dellin Betances）也給出看法。

索托當時被問及，加盟大都會的選擇是否讓紐約成為大都會的城市，索托表示：「一直以來紐約都是屬於大都會的城市，我認為我們只需要將其帶向最頂端，總冠軍的數量會告訴你，這是屬於洋基還是大都會的城市。」

曾效力洋基8年、大都會2年的畢坦西斯，近日在「Foul Territory」節目中談到索托這番言論時表示：「紐約永遠是洋基的城市，這就是我的感覺，我不知道他這麼說的用意為何。我喜歡索托，但我認為，當他去到大都會，他就可以當那邊的老大哥。」

畢坦西斯補充：「他如果留在洋基，無論簽什麼合約，那都是賈吉（Aaron Judge）的球隊，這就是我的看法。索托有機會成為大都會的『那號人物』，雖然我想不抹煞林多（Francisco Lindor）的成就，但他才在大都會待4年，而索托已經拿到那份大合約；相比之下，賈吉與洋基一同成長茁壯，他就是隊長。」

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