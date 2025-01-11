田徑》提升金門基層實力 田協首次離島辦C級教練講習

金門體育會田徑運動委員會於10日至12日於金門高中辦理C級田徑教練講習。（田協提供）

〔記者林岳甫／台北報導〕金門體育會田徑運動委員會於10日至12日於金門高中辦理C級田徑教練講習，現場星光熠熠，多達10位國家級教練特地自台灣至金門授課，研習人數近60人且有48位為地區國中小教職員，顯示基層學校對於田徑運動的重視與支持。

C級田徑教練講習課程內容包括：短跑、中長跑、跳高、跳遠、鉛球、鐵餅、標槍、壘球、欄架、運動醫學、運動性平、田徑裁判、運動教練學、運動團隊經營、運動科學及計畫擬訂等課程，主辦單位金門體育會田徑運動委員會希望透過3天24小時課程提升地區運動團隊指導能力，讓田徑運動更加蓬勃發展。

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體育總會暨田徑協會秘書長王景成特地為了金門縣第一次舉辦教練講習，親自關心指導。王景成表示，很開心金門縣政府願意承接114年全國小學田徑錦標賽的任務，對地方來說會有莫大的助益，不論是在基層田徑運動的推廣、競技實力的提升、全國賽事舉辦的經驗累積、地區觀光旅遊的曝光等都有極大的實質效益，雖需要付出相當多的心力，但只要願意肩負重擔，對於金門未來各項體育運動推展肯定會加分許多。

此次邀請國家訓練中心潘瑞根、台體大許績勝、清大周宜辰、台體大張銘煌、新化國中胡文瑜、台北陽明高中翁竹毅、麥寮高中林進福、東泰高中陳鴻傑、惠文高中蔡欣憲、國家訓練中心謝佳鈞，等10位國家級教練。

金門田徑運動委員會主任委員蔡其雍表示，金門受限於專業指導人力有限，感謝田徑協會在經費及人力資源上的大力支持才讓此次活動順利辦理。今年全國小學田徑錦標賽首次在金門舉辦，希望能提升地區專業指導人力，銜接寒假訓練，篩選出兼具潛力的優秀選手，讓代表金門小選手都能在自己的家鄉創造亮眼成績，再造金門之光。

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