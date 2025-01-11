NBA》拉文連5場飆破30分比肩喬神、德羅森 公牛大勝巫師

拉文。（法新社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕公牛一哥拉文（Zach Lavine）今天在主場對戰聯盟爐主巫師，全場豪取33分，連續5場得分破30分，公牛下起三分雨，此役合計投進23顆三分球，終場以138：105大勝巫師，近7場拿下5勝。

拉文首節就火力全開，一人獨拿13分，史密斯（Jalen Smith）在第一節後半段連拿7分，助隊將領先擴大至36：26的雙位數差距。巫師J.巴特勒（Jared Butler）次節飆分，一度追到2分差，但公牛吉迪（Josh Giddey）連續得分止血，後續再靠著拉文的三分冷箭和兩罰，上半場貢獻18分，幫助公牛以68：58領先巫師。

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公牛易籃後火力依舊兇猛，伍切維奇（Nikola Vučević）和C.懷特（Coby White）輪流發威，公牛此役最多領先達27分，終場就以138：105贏球，賞給巫師5連敗。

公牛團隊7人得分上雙，團體投籃命中率高達55.8％，三分球49投23中，拉文轟下全場最高的33分，另有5籃板，伍切維奇投進4顆三分球，繳出23分、13籃板和6助攻的全能數據，C.懷特和史密斯挹注15分。

拉文連續5場得分破30分，成為隊史自德羅森（DeMar DeRozan）和「籃球之神」喬丹（Michael Jordan）之後，第3位達成這項壯舉的公牛球員。

巫師一哥波爾（Jordan Poole）今天歸隊攻下22分，J.巴特勒（Jared Butler）替補貢獻18分、6籃板，薩爾（Alexandre Sarr）有11分、11籃板的雙十成績。

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