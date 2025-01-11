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NBA》沙波尼斯轟23分28籃板！國王炒掉年度最佳教頭後7戰豪奪6勝

2025/01/11 12:01

沙波尼斯。（美聯社）沙波尼斯。（美聯社）

〔體育中心/綜合報導〕國王今客場對決衛冕軍塞爾提克，靠著沙波尼斯（Domantas Sabonis）23分28籃板超狂演出，加上團隊決勝節狂下三分雨，終場以114：97大勝塞爾提克，喜迎6連勝。

國王首節取得34：27領先，不過次節塞爾提克加強防守力道，讓國王單節僅拿19分，易籃後雙方互不相讓，三節打完戰成76：76平手。決勝節國王外線大爆發，德羅森（DeMar DeRozan）、卡特（Devin Carter）各2記三分，K.穆雷（Keegan Murray ）更是3投3中三分球，國王團隊單節8顆三分，直接射爆綠衫軍。

國王先前遭遇6連敗後，開除前年度最佳總教練布朗（Mike Brown），代理主帥克里斯蒂（Doug Christie）率隊在7場比賽中拿下6勝，近期更是拉出一波6連勝，目前戰績提升至19勝19敗，位居西部第9名。

國王當家後衛福克斯（De'Aaron Fox）今天缺陣，明星中鋒沙波尼斯此役15投10中繳出23分，還狂抓28籃板，另送出3次助攻。德羅森則轟下全隊最高24分，外帶9助攻。射手孟克（Malik Monk）貢獻22分8助攻，K.穆雷19分。

塞爾提克此役團隊三分命中率僅26.8%，決勝節三分7投1中種下敗因。二刀家J.布朗（Jaylen Brown）砍下全場最高28分，波辛傑斯（Kristaps Porzingis）22分，一哥塔圖姆（Jayson Tatum）進帳15分。

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