NBA》剛復出的約基奇本季第2度攜手魏少同場大三元！史上首見狀舉

約基奇。（今日美國）

〔體育中心/綜合報導〕金塊今在主場迎戰籃網，當家MVP中鋒「小丑」約基奇（Nikola Jokic）回歸，再度攜手昔日「大三元製造機」魏斯布魯克（Russell Westbrook）同場大三元，率隊以124：105打爆籃網，收下2連勝。

金塊首節打完以32：36落後，不過次節急起直追，打出33：22攻勢一舉逆轉。易籃後再打出29：20擴大領先優勢，儘管決勝節開賽被籃網打出13：2的高潮，僅剩5分領先，但金塊穩住陣腳，並靠約基奇與魏斯布魯克完美搭配，捍衛主場。

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約基奇前2戰都因生病缺陣，今天回歸上場38分鐘，21投14中攻下35分15助攻12籃板的超狂大三元成績單，還外帶4次抄截。魏斯布魯克同場佳映大三元，上陣36分鐘17投8中，進帳25分11籃板10助攻1抄截1火鍋。

魏斯布魯克。（今日美國）

約基奇與魏斯布魯克曾在去年12月31日同場繳出大三元，當時面對爵士，約基奇36分、22籃板和11助攻，魏斯布魯克7投7中，16分、10籃板和10助攻。如今兩人再度攜手同場完成大三元，也是本季第2次。

此外，根據NBA官網，約基奇與魏斯布魯克成為史上第一對在單一賽季2度同場大三元的隊友；《ESPN》指出，約基奇與魏斯布魯克是史上第二對，能夠在同場比賽繳出25分大三元的隊友。至於第一對同樣來自金塊，為2023年總冠軍戰的約基奇與J.穆雷（Jamal Murray）。

賽後談到約基奇與魏斯布魯克之間的化學效應，金塊總教練馬龍（Michael Malone）表示：「我並不驚訝，因為我認為魏斯布魯克是一位精明的老將，這已經是他第17個賽季，他明白這不是只關乎他一人，而是該如何幫助球隊獲勝，他來到這裡只有一個理由，就是贏球。」至於兩人第2度同場大三元，馬龍直呼：「你們正在見證歷史。」

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