晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 籃球 NBA

NBA》剛復出的約基奇本季第2度攜手魏少同場大三元！史上首見狀舉

2025/01/11 13:02

約基奇。（今日美國）約基奇。（今日美國）

〔體育中心/綜合報導〕金塊今在主場迎戰籃網，當家MVP中鋒「小丑」約基奇（Nikola Jokic）回歸，再度攜手昔日「大三元製造機」魏斯布魯克（Russell Westbrook）同場大三元，率隊以124：105打爆籃網，收下2連勝。

金塊首節打完以32：36落後，不過次節急起直追，打出33：22攻勢一舉逆轉。易籃後再打出29：20擴大領先優勢，儘管決勝節開賽被籃網打出13：2的高潮，僅剩5分領先，但金塊穩住陣腳，並靠約基奇與魏斯布魯克完美搭配，捍衛主場。

約基奇前2戰都因生病缺陣，今天回歸上場38分鐘，21投14中攻下35分15助攻12籃板的超狂大三元成績單，還外帶4次抄截。魏斯布魯克同場佳映大三元，上陣36分鐘17投8中，進帳25分11籃板10助攻1抄截1火鍋。

魏斯布魯克。（今日美國）魏斯布魯克。（今日美國）

約基奇與魏斯布魯克曾在去年12月31日同場繳出大三元，當時面對爵士，約基奇36分、22籃板和11助攻，魏斯布魯克7投7中，16分、10籃板和10助攻。如今兩人再度攜手同場完成大三元，也是本季第2次。

此外，根據NBA官網，約基奇與魏斯布魯克成為史上第一對在單一賽季2度同場大三元的隊友；《ESPN》指出，約基奇與魏斯布魯克是史上第二對，能夠在同場比賽繳出25分大三元的隊友。至於第一對同樣來自金塊，為2023年總冠軍戰的約基奇與J.穆雷（Jamal Murray）。

賽後談到約基奇與魏斯布魯克之間的化學效應，金塊總教練馬龍（Michael Malone）表示：「我並不驚訝，因為我認為魏斯布魯克是一位精明的老將，這已經是他第17個賽季，他明白這不是只關乎他一人，而是該如何幫助球隊獲勝，他來到這裡只有一個理由，就是贏球。」至於兩人第2度同場大三元，馬龍直呼：「你們正在見證歷史。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中