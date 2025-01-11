網球》被下毒引起外界震驚 喬科維奇：不想多說什麼

喬科維奇。（資料照，法新社）



〔記者吳孟儒／綜合報導〕喬科維奇（Novak Djokovic）日前在接受「GQ」專訪時自爆在澳洲飯店被下毒，引起外界熱議，但他針對此事件已不願多談。

塞爾維亞名將喬科維奇在2022年因不符當地疫苗接種政策鬧出爭議，一度被關在飯店，而他日前也在專訪揭露這段期間的細節，包括可能吃到被下毒的食物，導致體內的鉛、汞含量過高，被驅逐出境返家後有一段時間感到很不舒服。

請繼續往下閱讀...

當時喬科維奇隻字未提，如今3年後將此公諸於世，讓外界都感到震驚不已，而他出席賽前記者會也被問到此事，他淡然表示，「那篇文章應該是昨天上線，應該會有實體雜誌，這個採訪也是我好幾個月之前做的，我不想說太多細節，因為我現在想專注網球，這也是我在這的原因，如果你們想看更多我的採訪，了解更多內容，可以去那篇文章。」

喬科維奇堪稱「墨爾本之王」，在澳網勇奪10冠寫下賽史之最，今年他也志在堆高紀錄，首輪要碰上美國選手巴薩瓦雷迪（Nishesh Basavareddy），但最大挑戰是8強就得提早碰到西班牙第3種子艾卡拉茲（Carlos Alcaraz），決賽可能碰上義大利球王辛納（Jannik Sinner）。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法