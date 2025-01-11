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網球》近半世紀最老男單冠軍！38歲蒙菲爾斯贏得奧克蘭決戰

2025/01/11 14:12

蒙菲爾斯。（資料照，美聯社）蒙菲爾斯。（資料照，美聯社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕薑是老的辣！39歲的法國老將蒙菲爾斯（Gael Monfil）在奧克蘭男網賽決戰中，以6：3、6：4擊敗會外賽殺入的25歲比利時黑馬伯格斯（Zizou Bergs） ，超越瑞士傳奇費德爾（Roger Federer），成為ATP巡迴賽近半世紀最年長的單打冠軍。

「年齡只是數字，我會繼續打球。我一直相信自己可以打出高水準的網球，這週已經證明這點，所以我很高興。」1986年9月1日出生的蒙菲爾斯，2005年贏得職業生涯首座ATP巡迴賽冠軍，如今第13座金盃到手，令他激動狂吼並做出雙臂胸前交叉的招牌《黑豹》動作，向現場熱情觀眾致意，並強調在許多人都高掛球拍的年紀，很自豪還能夠獲勝，「20年了，我仍然對網球充滿熱情，我覺得自己打出非常好的狀態，希望未來能打出更多好球。」

已在2022年退休的費爸，2019年瑞士室內賽封王時，比起蒙菲爾斯還年輕2個月，後者也是自43歲的羅斯沃爾（Ken Rosewall）1977年香港掄元以來，巡迴賽等級最老的男單冠軍。蒙菲爾斯最新世界排名可望上升11席回到 41 ，並帶著贏球氣勢轉戰墨爾本公園，他將在澳洲公開賽首輪迎戰21歲的法國同胞佩里卡德（Giovanni Mpetshi Perricard）。

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