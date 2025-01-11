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中職》為何休季沒有行使FA？ 兄弟重砲許基宏親自解密

2025/01/11 14:57

許基宏。（資料照，記者廖耀東攝）許基宏。（資料照，記者廖耀東攝）

〔體育中心/綜合報導〕32歲中信兄弟內野手許基宏去年季後符合A級自由球員資格，不過最終與經紀公司經過討論後，決定決定不行使自由球員權利，今天許基宏也在個人社群發文解釋原因。

許基宏今在個人Instagram上發文：「好多朋友們一直都有再問，怎麼沒行使FA！那就親自解答一下吧！我的出發點其實很簡單，規章制度申請未達10人只能簽回兩人，我希望兄弟們都能留下，保持團隊的競爭能力，繼續為下個賽季一起努力，所以沒提。

許基宏繼續補充：「另一方面是，感謝球團與球迷朋友們，在那傷痛與失落的三年，不曾放棄過我，讓我再從谷底硬爬了回來，所以有很多的感謝，加在一起才沒有提自由球員。以上，希望有解答大家的問題。」

此休季，兄弟包含詹子賢與陳子豪都提出FA，最終詹子賢續留兄弟，陳子豪以破紀錄合約轉戰味全龍。

值得一提的是，統一獅2022年有3位球員宣告自由球員，卻因為規章「該年度行使自由球員總人數在8人內，任何球團不得與2名以上行使自由球員權利之選手締結合約」，致使王鏡銘撤回申請，聯盟也做出修正，球隊不論幾人申請自由球員都能簽回，還能再簽2名別隊宣告的自由球員。

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