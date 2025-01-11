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中職》統一獅春訓「One Day Pass」熱潮不斷 限定明信片具紀念意義

2025/01/11 15:43

統一獅春訓第一階段10日於亞太成棒副球場展開，球迷免費進場參觀。（統一獅提供）統一獅春訓第一階段10日於亞太成棒副球場展開，球迷免費進場參觀。（統一獅提供）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕2025年統一7-ELEVEN獅春訓第一階段10日於亞太成棒副球場展開，不僅歡迎球迷免費進場參觀，今年延續去年慣例，同步販售「One Day Pass」，「One Day Pass」除了能參加抽獎活動，也可獲得別具意義的「2025統一獅春訓限定明信片」，提供球迷留念。

縱使近兩日有冷氣團來襲，體感溫度直逼10度以下，強烈冷風抵擋不住球迷熾熱的心，許多球迷早早抵達球場門口排隊，等待入場。這次「One Day Pass」抽獎活動抽抽有獎，除了有猛師法批與必勝掛旗外，最大獎為選手簽名球，不少球迷前來試手氣，其中小球迷抽到簽名球更開心不已，也有球迷馬上穿起剛抽到的法批或將必勝掛旗披在身上， 與球場和春訓背板合影。

「One Day Pass」不只有抽獎活動，也包含春訓限定明信片，現場設置郵筒與春訓限定紀念戳章，讓球迷將來觀看春訓的心情以及新球季的期許化成文字投入郵筒，在春訓結束後重拾感動，準備迎接新球季到來。

連續兩週統一獅亞太春訓活動特別推出「One Day Pass」每場限量1000組，首日完售，其他場次剩餘約不到50張，今日統一獅亞太春訓活動也開放球迷免費參觀，為了服務球迷，也特別規劃胖卡餐車提供美食，並且規劃永康火車站往返亞太棒球村成棒副球場接駁車，讓外縣市球迷搭乘大眾交通工具球迷，也能便利來到統一獅春訓場地。

今日萊恩、盈盈出席春訓現場，一出現就引起現場球迷包圍，更在萊恩、盈盈大型氣球前排起合照隊伍，除了合照外，也有球迷請萊恩、盈盈簽名，萊恩、盈盈也有準備小禮物發送給球迷。

不僅有好禮可以帶回家，活動現場更布置許多體驗區，除了可以近距離觀看球員訓練，也能於戶外牛棚區進行打擊和守備訓練。1月12、18及19日「One Day Pass」熱烈販售中，歡迎球迷踴躍支持，一起入場同樂。

活動現場更布置許多體驗區，除了可以近距離觀看球員訓練，也能於戶外牛棚區進行打擊和守備訓練。（統一獅提供）活動現場更布置許多體驗區，除了可以近距離觀看球員訓練，也能於戶外牛棚區進行打擊和守備訓練。（統一獅提供）

活動現場更布置許多體驗區，除了可以近距離觀看球員訓練，也能於戶外牛棚區進行打擊和守備訓練。（統一獅提供）活動現場更布置許多體驗區，除了可以近距離觀看球員訓練，也能於戶外牛棚區進行打擊和守備訓練。（統一獅提供）

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