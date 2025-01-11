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MLB》洛杉磯野火肆虐 亞洲勝投王、南韓名將朴贊浩的豪宅遭燒毀

2025/01/11 17:20

朴贊浩。（資料照，美聯社）朴贊浩。（資料照，美聯社）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕美國南加州洛杉磯野火肆虐，根據韓媒《韓聯社》報導，南韓名將朴贊浩位在洛城比佛利山莊的住家也遭到燒毀，朴贊浩的家人們目前到飯店避難，幸沒有人受傷。

根據《韓聯社》報導，根據熟識朴贊浩的棒球界人士透露，朴贊浩位在比佛利山莊的豪宅，受到洛杉磯野火影響，被徹底燒毀。朴贊浩的妻子與家人們逃出家門，目前住在附近的飯店，沒有人受傷。野火發生當下，朴贊浩本人待在南韓，他近期結束南韓國內行程，並返回美國。

不過，朴贊浩在球員生涯大多的紀念球、棒球相關用品、獎牌等重要物品，多年前已經移回南韓公州的朴贊浩紀念館，損失有望降低。

朴贊浩是在1994年加盟洛杉磯道奇隊，展開旅美生涯。根據韓媒《每日經濟》報導，朴贊浩是在1999年2月於比佛利山莊購買一棟兩層樓的豪宅，南韓國內的娛樂節目曾介紹朴贊浩的豪宅。如今遇到野火肆虐，粗估朴贊浩可能遇到約數十億韓元、甚至是超過100億韓元的財產損失。

朴贊浩在大聯盟17個賽季，待過道奇、遊騎兵、教士、大都會、費城人、洋基和海盜等球隊，累積124勝98敗、平均防禦率4.36。朴贊浩目前仍是大聯盟最多勝的亞洲投手。朴贊浩也待過日職歐力士猛牛、韓職韓華鷹等球隊，他在2012年宣布退休。

美國加州洛杉磯近期受到野火肆虐，超過5千座建築物遭摧毀、超過15萬居民被迫撤離。（法新社）美國加州洛杉磯近期受到野火肆虐，超過5千座建築物遭摧毀、超過15萬居民被迫撤離。（法新社）

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