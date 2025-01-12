世界球后莎巴蓮卡澳網首日登場 今日賽事預告與轉播

莎巴蓮卡。（資料照，路透社）

早安，自由體育為您獻上今日精彩賽事預告與轉播！

今日NBA有一場賽事轉播，由一哥莫蘭特（Ja Morant）領軍的灰熊，對決3連勝的灰狼，究竟誰能勝出呢，記得鎖定轉播囉！

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澳網首日賽事，WTA世界女單第5的巴黎奧運金牌、中國好手鄭欽文，將交手羅馬尼亞好手托多妮（Anca Todoni）；連續2年奪冠的白俄羅斯世界球后莎巴蓮卡（Aryna Sabalenka），將迎戰世界排名84的前美國公開賽冠軍史蒂芬絲（Sloane Stephens）；德國名將茲維列夫（Alexander Zverev），對決世界排名最高達第10的法國網球選手普耶（Lucas Pouille），究竟誰能勝出呢，記得鎖定轉播囉！

NBA

09：00 灰熊@灰狼 緯來體育、愛爾達體育1台

澳網

08：00 第1日 （上） 愛爾達體育2台、博斯網球（07：30）、博斯無限2台

08：30 第1日 愛爾達體育4台（場2 原音）、博斯網球、博斯運動1台、博斯魅力

16：00 第1日 （下） 愛爾達體育1台、愛爾達體育2台、博斯網球、博斯運動1台、博斯魅力、MOMO綜合台（17：00）

TPBL

14：30攻城獅@海神 MOMO綜合台、博斯運動二台、Youtube

17：00 雲豹@夢想家 博斯運動二台、Youtube

PLG

17：00 獵鷹@勇士 民視第一台、DAZN 1、DAZN3、四季線上、Youtube

UBA

15：30 北市大學VS臺灣師大 女子組

17：20 臺灣體大VS臺北護大 女子組

19：10 佛光大學VS文化大學 女子組

轉播:緯來精彩、愛爾達體育4台

羽球

13：00 馬來西亞公開賽 決賽

轉播:愛爾達體育3台

NFL

09：05 鋼人@烏鴉 美國聯會外卡賽 愛爾達體育3台

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