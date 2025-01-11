澳網》謝淑薇高居女雙第3種子 衛冕行首戰「英斯組合」

謝淑薇。（資料照，美聯社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕2025年澳洲網球公開賽週日開打，64席的女雙籤表出爐，「台灣一姊」謝淑薇高居第3種子，墨爾本公園衛冕行首戰「英斯組合」。

年度首場大滿貫於南半球登場，本屆共4位台灣女將出擊。去年包辦女雙、混雙兩座冠軍、寫下澳網賽史24年紀錄的謝淑薇，女雙搭檔換成拉脫維亞名將奧絲塔朋科（Jelena Ostapenko），第3種子「台拉聯軍」首戰英國尼科爾絲（Olivia Nicholls）／斯洛伐克米哈莉可娃（Tereza Mihalikova），可望在下半籤表順利開胡。

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詹皓晴／烏克蘭奇琴諾克（Lyudmyla Kichenok）排第5種子，首戰塞爾維亞丹妮洛維琪（Olga Danilovic）／俄國波塔波娃（Anastasia Potapova）；開季女雙二連冠的吳芳嫺近況甚佳，與俄國布林可娃（Anna Blinkova）首度合拍，遭遇英國布雷琪（Jodie Burrage）／丹麥陶森（Clara Tauson）。

至於外卡曹家宜／泰國布莉貝琪（Peangtarn Plipuech） 對決11種子日本柴原瑛菜／俄國庫德梅托娃（Veronika Kudermetova）。

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