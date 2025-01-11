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中職》統一獅春訓新增室內練習場轉播 還讓球迷近距離與球星擊掌

2025/01/11 17:24

統一獅今日春訓活動尾聲，球團安排職棒選手擊掌會。（統一獅提供）統一獅今日春訓活動尾聲，球團安排職棒選手擊掌會。（統一獅提供）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕統一獅2025年春訓第一階段於10日展開，除了延續去年引起熱潮的「One Day Pass」，舉辦抽獎活動與體驗區，使球迷有機會感受亞太成棒副球場周邊的硬體設施，今年球團更增加室內練習場轉播，讓在副球場的球迷也能觀看室內練習場內球員訓練狀態。

室內練習場在選手使用期間因避免打擾選手練習，未開放球迷進入。為讓球迷有機會觀看到選手訓練過程，球團首次安排室內練習場轉播，透過副球場大螢幕讓看台的球迷無須移動，關注場中選手訓練內容時，也能更清楚了解室內練習場正在訓練的選手以及過程。

「One Day Pass」去年首度推出後好評不斷，今年再度發行，規劃不同體驗區讓家長帶著小孩一起來球場體驗棒球，認識棒球活動。今年在戶外牛棚區規劃實戰球衣拍照，球迷們大排長龍，穿著球衣在投手丘上擺出帥氣姿勢。另外，在戶外打擊區安排打擊和守備體驗，同樣吸引大小球迷熱烈參與，找尋打棒球樂趣的同時，也能在寒冷天氣下活動筋骨。

「One Day Pass」各項體驗中，最讓球迷期待的就是參觀多功能市內練習場，特別規劃於選手中午休息期間開放室內練習場，讓球迷參觀拍照，許多球迷興奮不已，紛紛踏上投手訓練用斜板揮臂，或是在打擊地墊上擺拍滑壘及打擊姿勢，萊恩、盈盈也在室內練習場同樂，球迷更把握機會與他們合影。

今日春訓活動尾聲球團安排職棒選手擊掌會，由陳韻文、劉軒荅、劉予承、李其峰、邱浩鈞、黃竣彥、吳承諭、鍾允華、鄭鈞仁、尹柏淮、李嘉祥率先打頭陣，每個球迷把握難得機會近距離與球星擊掌，其中傳說中辣個男人台南JOSH也在其中排隊參與活動，成為場邊另外一個花絮焦點。今日統一獅球星擊掌會活動，選手們也提早跟球迷拜年說起蛇年吉祥話，迎接新的球季。

統一獅總經理蘇泰安表示：「今年開訓第一階段前兩週在亞太棒球村成棒副球場舉行，行銷也把握每一次經營球迷的機會，延續去年春訓活動好評再次續辦，現場看到許多新球迷進場體驗，排隊體驗不同棒球課程，人潮更勝去年，感受到去年棒球熱潮延續，期待透過每一次活動舉辦，讓更民眾體驗棒球樂趣，接下來還剩下三場活動，邀請民眾一定要進場體驗看看，感受職業球隊春訓的樂趣及職業選手的明星魅力。」

統一獅今日春訓活動尾聲，球團安排職棒選手擊掌會。（統一獅提供）統一獅今日春訓活動尾聲，球團安排職棒選手擊掌會。（統一獅提供）

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