桌球》林昀儒碩士論文分析樊振東登上微博熱搜 小林事先徵得好友同意

台灣桌球一哥林昀儒通過碩士論文前三章口試。（取自何健章教授臉書）

〔記者許明禮／台北報導〕在對岸擁有高人氣的「沉默刺客」林昀儒上微博熱搜不是新聞，不過這次不是比賽，而是「林昀儒碩士論文分析樊振東」，引起兩岸網友熱議。

目前就讀輔大體育系碩士班的林昀儒，昨天通過碩士論文前三章口試，而他的論文題目竟是「2024年巴黎奧運會男子桌球單打金牌選手樊振東之慣性技術分析」。

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事實上，林昀儒自從在2021年東京奧運獲得混雙銅牌及男單第四名後，國內許多研究生都以小林的技術分析做為論文題目。

這回輪到林昀儒寫論文，他卻把心思動到好友樊振東身上，因為兩人在國際賽交手9次，也是和小林對戰最多次的中國球星，自然是最熟悉不過。

小林生涯和樊振東的對戰紀錄雖以1勝8負居劣勢，但每次都讓樊振東打得驚心動魄，尤其是東京奧運男單4強賽，小林激戰7局才以3:4惜敗。

林昀儒和樊振東在場上雖然是對手，但場下卻是惺惺相惜的好朋友，兩人曾一起在新加坡看泰勒絲演唱會、去年在北京也聯袂觀看網球比賽，有時候在比賽下榻的飯店也會到房間共享美食。

雖然是好朋友，但林昀儒這次在決定論文題目時，也事先徵得樊振東同意，只是樊振東已在日前宣布退出世界排名，未來恐怕很難再見到兩人在國際賽對決，只剩職業聯賽有機會再交手。

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