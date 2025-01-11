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韓職》連國中生都能開轟？前南韓強投尹錫珉批三星獅主場引議論

2025/01/11 20:05

尹錫珉。（資料照，法新社）尹錫珉。（資料照，法新社）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕前南韓強投尹錫珉近日在自己的YouTube頻道中，批評三星獅主場大邱三星獅棒球場的設計欠佳，直言這不是一座棒球場，聲稱連國中青少棒比賽都能出現全壘打。

尹錫珉在YouTube頻道中與南韓名投柳賢振、金廣鉉聚餐閒聊，尹錫珉認為，大邱三星獅棒球場應該要改建，並提到與斗山熊與LG雙子的共同主場蠶室棒球場相比，大邱三星獅棒球的左、中外野距離少了約16公尺，這個差距無法接受的。

「這根本不像棒球場，即使國中棒球比賽也能出現全壘打，實在蓋得太糟糕了。從打者的角度來看，這是個好地方，但以全世界來說，這球場太小了。」尹錫珉說道。

大邱三星獅棒球場是在2016年啟用的球場，左、右外野各為99.5公尺（約326英尺），中外野為122.5公尺（約402英尺）。這座球場特色是八角不規則設計，與一般球場相比，左、中外野和中、右外野的全壘打牆距離較短。

三星獅主場大邱三星獅棒球場。（資料照，歐新社）三星獅主場大邱三星獅棒球場。（資料照，歐新社）

尹錫珉批評大邱三星獅棒球場的言論引發熱議，他隨後也表示，這段關於大邱三星獅棒球場的觀點似乎讓部分觀眾感到不適，若有人覺得被冒犯，請大家諒解。

現年38歲的尹錫珉過去在韓職12年都效力起亞虎，曾在2011年奪得防禦率王、三振王、勝投王，榮獲投手三冠王。尹錫珉在韓職生涯累積77勝75敗、平均防禦率3.29，是南韓國家隊北京奧運金牌成員，尹錫珉也是多年國家隊常客，他於2021年退休。

此外，尹錫珉在2014年轉戰大聯盟金鶯隊，短暫與台灣旅美好手陳偉殷當過隊友，但尹錫珉沒有上到大聯盟舞台。

尹錫珉。（資料照，法新社）尹錫珉。（資料照，法新社）

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