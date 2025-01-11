棒球》誠泰舉辦感念餐會 周思齊當場變小弟

周思齊。（記者陳志曲攝）

〔記者徐正揚／台北報導〕周思齊去年在中信兄弟引退前是隊上的大學長，今天回到職棒生涯起點出席誠泰COBRAS感念餐會，他表示，雖然當場變成小弟，能繼去年的引退賽後再與大家團聚，心情還是非常高興。

周思齊指出，誠泰前次舉行如此大型的球迷會應該是2006年，當時他是菜鳥必須上台表演，同場演出的還有郭台銘第二任妻子曾馨瑩，「那時候她還是舞蹈老師，我們有去三重的教室被她教跳舞。」

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周思齊於2005年8月加入誠泰，在球隊於2007年季後轉賣前出賽159場，隊史第200、250號全壘打都由他擊出，「在我後面進來的，應該就只有張賢智、黃浩然、翁再生、林敬民這幾個，在這裡我是小弟，幾乎每個人都是學長。」

周思齊指出，中職當年還沒有二軍，每隊的球員就那些人，因為自己還是菜鳥，在訓練、跑步都不可能偷懶，「操啊！操得跟狗一樣，我們的訓練很日式，技術練完還有體能，真的很辛苦。」

周思齊表示，在誠泰的回憶非常多，對他影響最大的應該是室友鄭景益，「他的反差很大，你別看他很粗線條，他在宿舍喜歡看書，還會聽CD學日文，他經常跟我說要多看書，後來我會去唸研究所，被他影響很大。」

誠泰舉辦光榮時刻誠泰挺你感念餐會，由前誠泰球星幫球迷簽名。（記者陳志曲攝）

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