棒球》有他就能贏大谷翔平？南韓三名投都讚火球男安佑鎮是NO.1

安佑鎮。（資料照，圖片取自培證英雄臉書）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕現效力韓職SSG登陸者隊的36歲南韓名投金廣鉉，他近日在網路節目中表示，以自己角度來看，目前能戰勝日本巨星大谷翔平的南韓選手，只有培證英雄火球男安佑鎮。

已退休的前南韓強投尹錫珉在自己的YouTube頻道中與南韓名投柳賢振、金廣鉉聚餐閒聊，提到雖然韓職國內有斗山熊新星郭彬、起亞虎左投李義理等強投，但柳賢振、金廣鉉都認為最強投手是安佑鎮。

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尹錫珉也認為南韓球界當今最強的投手是安佑鎮，他指出，雖然這可能是敏感的話題，他認為有安佑鎮的南韓國家隊，和沒有安佑鎮的國家隊是完全不同的，安佑鎮絕對是最好的投手，「不論是美國、日本、委內瑞拉、多明尼加等隊都派出最強陣容。如果南韓隊有安佑鎮，就值得一戰去拚，但這點感到有些遺憾。」

南韓國家隊在2024年世界棒球12強賽、2023年世界棒球經典賽，都是首輪就遭到淘汰。南韓隊前一次登上「世界冠軍」，已經是2015年12強賽的時候。

安佑鎮的場外風波問題不少，他曾在高中時期發生過霸凌事件，也讓安佑鎮於新秀時期被球隊禁賽50場，還因此無緣國家隊，無法參加2023年經典賽。而安佑鎮在2021年賽季期間於飯店喝酒群聚，違反當時的防疫規定，遭禁賽36場。

現年25歲的安佑鎮能飆出160公里的火球，他在2022年賽季交出15勝、防禦率2.11成績，單季賞224次三振，勇奪當年的韓職三振王和防禦率王；安佑鎮在2023年交出9勝7敗、防禦率2.39，他在該年9月動韌帶置換手術（Tommy John Surgey，俗稱TJ手術），2024年賽季整季報銷。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

金廣鉉。（資料照，法新社）

尹錫珉。（資料照，記者林正堃攝）

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