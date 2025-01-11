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中職》誠泰舉辦感念餐會 領隊林致光對球隊轉賣後就出事仍很介意

2025/01/11 18:58

誠泰領隊林致光。（記者陳志曲攝）誠泰領隊林致光。（記者陳志曲攝）

〔記者徐正揚／台北報導〕解散17年的誠泰球團今天舉辦「光榮時刻 誠泰挺你」感念餐會，教練與球員約200人出席，連同逾200位球迷超過400人共襄盛舉，領隊林致光感謝教練與球員過去對球隊的貢獻與付出，承諾未來會再安排時間讓大家團聚，希望誠泰可以一直留在球迷的記憶中。

林致光指出，誠泰在中職的時間不長，因為銀行合併無法繼續支持球隊，雖用自己力量又多支持2年，已經過世的父親與他始終2件事很介意，首先是沒能好好查核，把球隊賣給不好的公司，即便不會有球迷怪罪誠泰，「如果我們知道是這樣，寧可再用自己的力量，直到找到好的企業接手為止，這是社會責任。」

其次，當時很多教練與球員離開球場，或是必須轉到其他球隊、無法再當球員必須轉任教練，唯一正式引退的只有周思齊，林致光始終覺得虧欠他們，即便事隔多年仍希望做出彌補，「雖然他們可能不這麼認為，但我希望在我的手上，讓他們正式引退。」

林致光表示，從最後1位球員周思齊去年引退後，誠泰這個球隊算是正式結束，希望誠泰還能留在球迷的記憶中，他也會認真思考，用另1種角色為台灣棒球做出貢獻，考量教練與球員分散在職棒、業餘或基層，還有不少人離開棒球界從事其他工作，以後會視狀況安排時間，盡量調整到大家都能再聚在一起。

誠泰舉辦光榮時刻誠泰挺你感念餐會，由前誠泰球星幫球迷簽名。（記者陳志曲攝）誠泰舉辦光榮時刻誠泰挺你感念餐會，由前誠泰球星幫球迷簽名。（記者陳志曲攝）

誠泰領隊林致光。（記者陳志曲攝）誠泰領隊林致光。（記者陳志曲攝）

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