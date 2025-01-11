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TPBL》海神苦吞4連敗 新洋將克雷格自責表現差強人意

2025/01/11 18:59

海神克雷格。（聯盟提供）海神克雷格。（聯盟提供）

〔記者盧養宣／綜合報導〕高雄海神今以72：88不敵中信特攻，邱子軒睽違近一年傷癒回歸，新洋將克雷格也初亮相，但海神隊整體命中率僅27.9%，終場72：88吞下4連敗。

海神隊此役外線手感不佳，上半場21投僅3中，全場三分球命中率僅16.3%，籃板少特攻15顆，最多落後至20分，儘管兩度縮小至個位數分差，並逼出特攻20次失誤，也未能把握轉換得分機會。

總教練費雪賽後指出，希望看到球隊贏球企圖心與能量，空檔機會把握住，三分球、籃板都還有進攻空間，「明天還有比賽，開賽就要拉高防守強度，包括禁區的盯人或區域防守要更確實。」

克雷格首秀攻下17分、4籃板、1助攻，包括一次精彩雙手暴扣，他自責此役表現差強人意，並同意教練看法，籃板到外線都需要再修正，「加入就是希望有所貢獻，防守端後衛也要想辦法衝搶籃板，不讓對方有二波進攻機會。」

邱子軒上季場均9.3分、3.6籃板、1.7助攻，攻守兩端表現出色，他去年1月27日作客桃園永豐雲豹隊投球落地左膝前十字韌帶斷裂，球季提前結束。

歷經膝傷動刀與艱辛的復健療程，邱子軒相隔近一年滿血回歸，攻守都有貢獻，此役出賽23分鐘攻下7分，攻守兩端貢獻能量，「心情很興奮，很開心可以回到球場上。畢竟很久沒比賽陸續調整，希望可以把細節做好。」

出場伴隨著東山高中籃球隊學弟的吶喊聲，東山高中「螞蟻」教練廖覎鋕也在場邊觀戰，讓邱子軒十分感動，「有聽到學弟們的聲音，很感動。很久沒有穿著球衣踏上球場，感受球賽的氛圍。」

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