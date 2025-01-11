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桌球》張本智和擊退阿魯納完成甜蜜復仇 將與丹麥一哥爭奪男單冠軍

2025/01/11 19:09

張本智和直落三輕取阿魯納，闖進男單決賽。（取自WTT官網）張本智和直落三輕取阿魯納，闖進男單決賽。（取自WTT官網）

〔記者許明禮／綜合報導〕世界排名第3的日本一哥張本智和，今天在2025年WTT杜哈球星挑戰賽男單4強賽，以直落三擊退「非洲天王」阿魯納，將與丹麥一哥葛洛斯爭奪冠軍。

名列頭號種子的張本智和，一路解決德國好手沃勒及兩名隊友吉村真晴、松島輝空，4強對上世界排名21的阿魯納，過去兩人交手，張本雖以3勝2負略占上風，但最近兩次包括2023年新加坡大滿貫賽和去年法蘭克福冠軍賽，張本都吞下敗仗。

今天再度過招，張本做足準備，首局在10:4領先下雖連續被阿魯納化解5個局點，仍有驚無險以11:9拿下。第2局起，張本完全掌控局面，11:3、11:5再下兩城，中止對戰2連敗。

另一場男單4強賽，世界排名25的葛洛斯以12:10、11:6、11:8擊敗世界排名32的日本好手篠塚大登，寫下對戰3連勝，首度挺進球星挑戰賽男單決賽。

張本智和在2023年法蘭克福冠軍賽、去年新加坡大滿貫賽，兩度遭遇左手持拍的葛洛斯都以直落三獲勝。

女單方面，世界排名44的中國新星蒯曼，4強賽以3:0打敗世界排名25的日本女將長崎美柚，決賽將對上另一日本好手木原美悠，木原在準決賽以3:1逆轉中國新秀陳熠。

20歲的蒯曼和年紀相同的木原美悠在青少年時期交手5次拿下4勝，擁有對戰優勢。

丹麥一哥葛洛斯擊退篠塚大登，首度挺進決賽。（取自WTT官網）丹麥一哥葛洛斯擊退篠塚大登，首度挺進決賽。（取自WTT官網）

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