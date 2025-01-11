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TPBL》林俊吉轟本季新高30分 夢想家33分差擊潰國王復仇

2025/01/11 19:33

夢想家林俊吉。（記者廖耀東攝）夢想家林俊吉。（記者廖耀東攝）

〔記者盧養宣／台中報導〕福爾摩沙夢想家今在主場火力全開，在林俊吉30分領軍之下，以112：79擊敗新北國王，33分差創下聯盟新猷，與國王也只剩下0.5場勝差。

國王週三結束東超賽事，休兵兩天踢館夢想家，李愷諺持續高掛免戰牌，讓林金榜進入先發行列，兩隊首節就打出火氣，曼尼高與霍爾曼在籃下拉扯後互噴垃圾話，所幸衝突沒有擴大，夢想家首節靠能裡能外的林俊吉獨攬16分，帶著32：27領先進入次節。國王持續緊咬比分，沃許本與林書豪輪流輸出，在第二節結束前追到52：55只剩3分差，林俊吉拿下全場最高18分。

夢想家易籃後火力沒有停歇，第三節單節拉出33：17的攻勢擴大領先，末節將優勢拉開至30分差，終場以33分差收下勝利，也寫下聯盟最大分差，前次紀錄正是去年12月8日，國王贏夢想家32分。

夢想家今團隊命中率51.3%，林俊吉轟下本季新高30分、8助攻、4籃板，霍爾曼板凳出發拿下19分，貝奇挹注18分，高柏鎧15分、9籃板，馬建豪也有10分。

國王方面，沃許本拿下全隊最高16分，林書豪13分，林書緯、奧帝都進帳10分，蘇士軒替補上陣收下11分。

夢想家林俊吉。（記者廖耀東攝）夢想家林俊吉。（記者廖耀東攝）

TPBL》林俊吉轟本季新高30分 夢想家33分差擊潰國王復仇

夢想家洋將貝奇。（記者廖耀東攝）夢想家洋將貝奇。（記者廖耀東攝）

馬建豪上籃前，遭林書豪強力防守。（記者廖耀東攝）馬建豪上籃前，遭林書豪強力防守。（記者廖耀東攝）

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