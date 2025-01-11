日立盃》蔡佩穎降低失誤衝上第一 明帶2桿優勢拚冠軍

蔡佩穎打完兩輪以141桿登上領先。（TLPGA提供）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕旅日女將蔡佩穎今天在日立冷氣慈善盃女子高爾夫菁英賽第二回合揮出70桿，以總桿141桿升至第一，握有2桿領先，明天要全力將冠軍留在台灣。

蔡佩穎開賽就吞下柏忌，但她之後表回穩抓3鳥，排名從第4升至領先群，她表示，感覺今天不論是方向性、策略和觸球手感都比昨天來得好，距離上也回復到應有的水準，因此能夠大幅減少失誤。

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同樣在開局陷入亂流的陳之敏，在吞下2柏忌後抓4鳥，以70桿繳卡，總桿143桿衝至第二，她表示，自己專注在每一桿擊球，始終未曾留意自己的成績與排名，努力在果嶺上將推桿力道推足，而她也期許明天出發後保持自信心打出更多好球，並把握住每個珍貴的奪冠契機。

泰國女將納瓦朋繳出1柏忌、1柏忌的持平表現，同以143桿並列第二，她表示，主要是抗風的球路執行得還不錯，幫助自己在低溫的環境下打出好成績。

至於自去年下半年轉職業後來到台巡第三場賽事的吳純葳，今天揮桿動作上稍作調整，讓鐵桿能夠達成良好控球，加上原本就不錯的開球狀態，因此本輪順利攻上更多果嶺，創造出許多機會，揮出1柏忌、2鳥，以71桿繳卡，總桿144桿與泰國女將帕查拉朱達並列第4，她說：「我希望明天能夠打出更好的切球和推桿，尤其上果嶺後能夠更靠近旗竿，讓自己有更多的鳥推機會。」

蔡佩穎打完兩輪以141桿登上領先。（TLPGA提供）

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