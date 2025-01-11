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中職》球員時期多次婉拒交易 凃壯勳離開19年獅隊內心掙扎

2025/01/11 19:41

凃壯勳跟林泓育季後赴日取經，找上日本業餘名捕綠川大陸（右一）學習偷好球精髓，樂天桃猿總教練古久保健二（右二）也在旁觀摩。（凃壯勳提供）凃壯勳跟林泓育季後赴日取經，找上日本業餘名捕綠川大陸（右一）學習偷好球精髓，樂天桃猿總教練古久保健二（右二）也在旁觀摩。（凃壯勳提供）

〔記者龔乃玠／台北報導〕球員時期曾多次婉拒交易續留統一獅，凃壯勳執教第9季選擇告別待了19年的老東家，內心是既掙扎又不捨，但在多名南英隊友和後輩的鼓勵，他跨出第一步，轉戰台鋼雄鷹擔任二軍捕手教練，盼能攜手一軍捕手教練鄭漢禮協助小鷹捕成長。

跨年前，凃壯勳跟統一獅領隊蘇泰安碰面，遞交離隊同意書時感到五味雜陳，「要離開待19年的球隊去別支球隊，感覺真的很抱歉。」在家中，他也跟老婆討論許久，畢竟獅隊薪水不錯，職場離家近，離開這個環境不容易，但他想起了同為南英的校友們給他的鼓勵。

凃壯勳指出，「小胖（林泓育）、紅龜（陳江和）、育辰和峰賓都覺得，不嘗試一下當捕手教練很浪費，鼓勵我出去闖一闖，剛好台鋼看得起我，給了我這個機會。」

在球員時期，凃壯勳是守優於攻的捕手，當他在2016年季後轉任教練，由於捕手教練額滿，因而接下體能教練。「凃仔」從一張白紙著墨，請教曾在費雪訓練中心取經的許峰賓和郭泓志等人，當時要跟另1位體能教練面對50-70人的訓練，剛開始就意識到是1份很有難度的工作，「這個領域的東西，真的是要交給專業的。」

去年在二軍擔任基地組教練，凃壯勳鮮少跟隨球隊比賽，多半是協助傷兵復健、選手訓練，過程中萌生重回老本行的想法，7-8月就在安排季後赴日取經行程，他說，「單純想去學東西，看到訓練甲斐的教練（綠川大陸），拜託隊上日文翻譯（賴柏宇）協助聯繫，後來就成行了。」

當林泓育聽到凃壯勳要去找綠川，也說想要一起去，兩人季後花2天6小時，在「標哥」何信標的兒子協助翻譯，學習偷好球精髓，並購買儀器和訓練道具，準備在新球季派上用場，甚至也計畫今年季後再去一趟，不只學習接球，還想加強擋球、傳球和肌力訓練等相關知識。

捕手是棒球場上最難養成的位置之一，凃壯勳表示，有機會到台鋼挑戰當捕手教練，會跟鄭漢禮前輩好好學習，跟他討論看如何運用這些東西協助年輕捕手，「不敢說訓練到很強，但希望能用這些經驗，讓年輕人的成長速度快一點，同時幫助到一軍選手。」

凃壯勳跟林泓育季後赴日取經偷好球精髓。（凃壯勳提供）凃壯勳跟林泓育季後赴日取經偷好球精髓。（凃壯勳提供）

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