NBA》勇士補強目標 傳鎖定具有投射能力的公牛中鋒伍切維奇

柯爾。（美聯社）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕勇士今天多名選手缺陣，最後以96：108落敗。根據《NBC SPORTS》報導，勇士球隊高層已經討論過引進一名具有投射能力的中鋒，目標之一就是來自公牛的球星中鋒伍切維奇（Nikola Vučević）。

勇士主帥柯爾（Steve Kerr）提到：「像2021年–2022年賽季的小波特（Otto Porter）和別利查（Nemanja Bjelica），他們都能拉開場上空間，讓我們的進攻更具流暢性。如果我們擁有這樣的大個子，對球隊的幫助將非常巨大。」

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今年34歲的伍切維奇，本賽季平均可貢獻20.3分、10.2籃板、3.3助攻、0.8抄截與0.7火鍋，每場能投進2.1顆三分球，三分命中率高達43.3%。在本賽季在平均三分出手超過2次的中鋒裡，僅有四名球員三分球命中率超過40%，另外三人分別是湯斯（Karl-Anthony Towns）、沙波尼斯（Domantas Sabonis）與MVP中鋒「小丑」約基奇（Nikola Jokic）。

若勇士希望透過交易得到伍切維奇，可能要付出未來的選秀籤以及多名球員。伍切維奇本賽季年薪為2000萬美元，下賽季將漲至2148萬美元，而他的合約將在2025年–2026年賽季結束。

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