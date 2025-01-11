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NBA》臨時接代理總教練卻率國王6連勝 克里斯蒂：全是球員功勞

2025/01/11 23:01

克里斯蒂。（今日美國）克里斯蒂。（今日美國）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕隨著開除前年度最佳總教練布朗（Mike Brown），國王代理主帥克里斯蒂（Doug Christie）率領球隊在近期拉出一波6連勝，這也是他們自2023年–2024年賽季以來最長的連勝紀錄。今日國王又以114：97擊敗塞爾提克。根據《NBC SPORTS》報導，克里斯蒂則將功勞完全歸功於陣中球員。

「全是球員們的功勞。他們有計畫並徹底執行，是絕對的明星。」克里斯蒂表示。他強調，球員們開始相信自己，這種信念超越教練的範疇，無論身處哪座球館，大家都相信自己有贏球的機會，而球隊目標就是保持高水準競爭，即便失敗，也要坦然面對並繼續向前。

國王前鋒K.穆雷（Keegan Murray ）對克里斯蒂的執教風格讚不絕口，特別提到他的冷靜與穩定性為球隊注入極大的自信：「他是一位能讓每個球員都充滿自信的教練。」K.穆雷指出，從12月至今，球隊的表現與之前截然不同，即使球員犯錯，克里斯蒂仍然會相信他們，這對信任對接下來的賽季至關重要。

此外，國王球員在場上也開始屏蔽外界干擾，專注於比賽。過去，國王球員經常因裁判判決而與之爭辯，但這種情況已成為克里斯蒂接手後的首要改善目標。

本場比賽，沙波尼斯攻下23分、28籃板、3助攻、1火鍋，並命中3記三分球。沙波尼斯全場保持冷靜，並專注於比賽，未與裁判發生任何爭執。

賽後克里斯蒂對沙波尼斯的表現讚不絕口：「他一句話都沒有說，他一直在拚博。我為他的表現感到驕傲。」

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