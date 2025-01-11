NBA》近5戰吞4敗 暫居東部第3的尼克對戰強隊戰績卻欠佳

哈特。（今日美國）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕本賽季至今，尼克以25勝14敗的戰績高居東部第3，但球隊在與聯盟前8強隊伍對戰時僅取得4勝7敗的成績，面對勝率超過5成的球隊，戰績為9勝11敗，尤其是對陣東、西部前2名球隊的5場比賽更是繳出0勝5敗的戰績。

根據紐媒《SNY》報導，尼克好手哈特（Josh Hart）認為，球隊有實力，關鍵在於球隊需要高效執行並全力以赴，拋開個人利益，沒有個人目的並學會犧牲。他補充道：「我們是一支新組建的球隊，還在學習和摸索，但不能只靠天賦就期待能贏下比賽，必須全神貫注，拚盡全力去競爭。」

請繼續往下閱讀...

尼克在9連勝後，近期的5場比賽卻吞下4場敗仗。對於尼克對戰強隊表現不佳的問題，湯斯（Karl-Anthony Towns）說道：「我不擔心其他球隊，我關注的是我們自己，每天追求完美、追求進步，當我們要對陣那些強隊時，只要專注於我們自己，專注於每日的進步。」

布里吉斯（Mikal Bridges）則提到團隊投籃命中率不佳的問題：「我們不能讓進攻影響到防守，這不應該發生，我們必須做出改變，無論進攻如何，都需要在防守端有所作為。」

本場比賽，布里吉斯與阿努諾比（OG Anunoby）合計出手17球僅命中2球，三分球更是12投全落空，合計僅拿下4分。除此之外，尼克本場團隊投籃命中率僅38.5%，三分球31投4中，命中率更是僅12.9%。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法