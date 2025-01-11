中職》規章理解錯誤？未行使FA續留兄弟 許基宏發文說明原意

許基宏。（資料照，記者劉信德攝）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕中信兄弟內野手許基宏去年季後符合A級自由球員資格，不過最終與經紀公司經過討論後，決定不行使自由球員權利。許基宏今天在個人社群媒體Instagram發文說明後，稍早又透過IG限時動態發文說明，「我的權益我都有好好了解與行使的，造成大家討論不好意思！」

許基宏今在IG上發文：「我的出發點其實很簡單，規章制度申請未達10人只能簽回兩人，我希望兄弟們都能留下，保持團隊的競爭能力，繼續為下個賽季一起努力，所以沒提。」不過，每隊只能簽回2名自由球員是舊版的規章，中職聯盟在2021年做出修正，球隊不論幾人申請自由球員都能簽回，還能再簽2名其他球隊宣告的自由球員。

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這也讓許基宏稍早在IG的限時動態發文說，「很抱歉。剛剛的文章和留言回復讓大家有些誤會與討論，我想再完整解釋一次。其實我的原意重點是『無論如何都想跟我的兄弟們一起打留在球隊打拚』。」

許基宏提到，自己都是以想要留隊為目標，有看過關於「一隊只能簽2位自由球員的說法」，「雖然經紀公司跟我說過不需要擔心沒這回事，不過我主要的想法其實很單純，就是希望跟我的兄弟們都一起留在球隊，一起為團隊努力，加上我也一直很感謝球團和球迷朋友在我低潮時一直沒有放棄我。」

許基宏在文中說，「所以考量後最後沒有行使自由球員資格，我很開心能夠繼續跟大家一起為下個賽季努力，請球迷朋友們也不需要替我擔心，我的權益我都有好好了解與行使的，造成大家討論不好意思！」

許基宏也在文末提到，「最後附上新的一年會好好努力，也會記得上車，再跟詹子賢一起好好讀書。」

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