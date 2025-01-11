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中職》台鋼Wing Stars成軍週年粉絲見面會《Dare to Dream》歡呼中完美落幕

2025/01/11 22:48

台鋼集團桂田文創啦啦隊Wing Stars今（11日）於高雄Backstage live後台舉辦《Dare to Dream》成軍週年粉絲見面會。（桂田文創提供）台鋼集團桂田文創啦啦隊Wing Stars今（11日）於高雄Backstage live後台舉辦《Dare to Dream》成軍週年粉絲見面會。（桂田文創提供）

〔記者林宥辰／綜合報導〕台鋼集團桂田文創啦啦隊今（11日）於高雄Backstage live後台舉辦《Dare to Dream》成軍週年粉絲見面會，包含韓籍外援安芝儇、Mingo全員到齊展現與球場全然不同的精彩表演。

雖說是粉絲見面會卻堪比小型演唱會規格，寫下成軍一年即舉辦售票活動的紀錄，500多席門票一開賣即秒殺售罄，讓粉絲直呼：「席位真的太少了！」敲碗桂田文創下次能夠舉辦大型的演出，讓更多粉絲可以參與，這次粉絲見面會除了演出亮眼之外，連周邊商品也開出紅盤，有粉絲從早上5點就在現場排隊，只為購買現場限量女孩卡及商品，活動周邊商品也創下超過300萬的銷售額，Wing Stars的魅力由此可見一斑。

桂田文創總經理謝汶芳提到：「還記得當初原本只有Wing Stars這個名字加上一個空舞台，漸漸的有越來越多女孩一起站在台上，一起用熱情點燃全場氣氛，用無所畏懼將『勇敢蛻變』付諸實現，今天的活動就是女孩們這一年的成績單，分數就是售票結果，對桂田文創來說也是一個很大的挑戰，因為這個分數門檻只會越來越高，最重要的是很感謝粉絲們一路的支持，很感動也很感謝，沒有他們的支持，女孩們不會有今天的舞台，接下來Wing Stars的發展絕對會讓大家眼睛為之一亮。」

見面會開場以最受歡迎的應援曲《疾風街道》揭開序幕，接續放映Wing Stars的回顧影片，每位女孩的全力以赴感動了現場所有人，也是這樣一路走來的艱辛讓女孩們更加珍惜，互相鼓勵、扶持，練習生也在這一次活動正式成為Wing Stars的一員，承諾未來將會更努力呈現最完美的表演給粉絲。活動中演出包含魔幻立方體特技、Kpop組曲、古箏搭配古風舞蹈還有歌曲唱跳，每一位女還將自己這段時間練習的才藝發揮的淋漓盡致；特別嘉賓更是邀請到5566天團團長同時也是Wing Stars策略長的孫協志，與Wing Stars共同帶來5566經典的《傳說》，讓現場粉絲歡呼聲不斷。

Wing Stars也帶來一連串的驚喜，Wing Stars策略長孫協志提到：「時間過得很快，女孩們從默默無名到現在，女孩們的努力大家有目共睹，至今也累積了眾多粉絲，接下來我們未來期許要站在更大的場地上！在此也要正式宣布一個消息，在球季開始前，Wing Stars將會正式成為歌手，她們將在三月份發表他們的出道單曲！請大家敬請期待！」

除此之外，桂田文創還會在左營成立Stars House門市販售點以及專門接送女孩們的Stars巴士，在在顯示桂田文創對於Wing Stars的重視。為感謝粉絲的支持，除會前合影外，免不了還有邀請粉絲上台與女孩互動玩遊戲，也同步蒐集了粉絲的提問讓女孩們於現場回答，活動最後以全體演出代表曲《勇敢蛻變》與高難度韓式應援曲目SEVENTEEN《Pretty U》，尾聲以擊掌會畫下完美句點。

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