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澳網》奧運金牌班西琪產後復出 向費爸學習比賽帶小孩

2025/01/12 07:03

班西琪產後復出帶著小孩旅行出賽。（取自班西琪X）班西琪產後復出帶著小孩旅行出賽。（取自班西琪X）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕27歲的班西琪（Belinda Bencic）產後復出，2025年澳洲網球公開賽前透露，身兼新手媽媽和職業選手雙重身分，要取得平衡相當辛苦，還向已退休的瑞士同胞費德爾（Roger Federer）請教養兒育女的寶貴經驗。

「我們時常交談。當然，他有四個孩子，所以情況完全不同。」班西琪本在墨爾本公園告訴記者，為人母後回歸賽場，生活確實充滿挑戰，除了師法巡迴賽中其他母親選手，也和昔日混雙搭檔費爸聊起怎麼照顧小孩，尤其這位傳奇名將過去經常帶著兩對雙胞胎兒女旅行出賽，而且處理得相當妥善，「我在霍普曼盃和大滿貫比賽看到他和家人，整體後勤工作配合讓人印象深刻，我認為這是可以學習的。」

班西琪與體能教練赫羅姆科維奇（Martin Hromkovic）去年4月迎來愛女貝拉（Bella），這位東京奧運金牌10月重返賽場，如今即將在澳網大滿貫出擊，週一女單首戰前法國公開賽冠軍奧絲塔朋科（Jelena Ostapenko）前夕，班西琪有感而發：「遠赴澳洲對我們來說是個考驗。這是家庭第一次長途旅行，正在了解如何管理這一切。」

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