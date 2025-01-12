MLB》國民超忙碌！網羅昔日大物後 再簽曾嗆大都會爛隊的明星後援

羅培茲。（資料照）

〔體育中心/綜合報導〕國民休季補強不間斷，根據《 The Athletic》記者羅森索（Ken Rosenthal）報導，國民簽下31歲後援右投羅培茲（Jorge López），《紐約郵報》記者海曼（Jon Heyman）補充，這是一張1年300萬美元合約，並附帶激勵獎金。

羅培茲在2024年美國時間5月29日與道奇之戰，他先被大谷翔平擊出全壘打後，面對佛里曼（Freddie Freeman）時，不滿三壘審認為佛里曼沒有出棒過半而與其發生爭執，遭到驅逐出場。羅培茲退場前把手套丟到觀眾席，賽後受訪嗆大都會是爛隊，也說自己是最爛的隊友。

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大都會在當天就把羅培茲DFA，而羅培茲事後發文向大都會球團、隊友們以及球迷們致歉。日後羅培茲正式被大都會釋出，他也以小聯盟合約加盟小熊。

曾在2022年入選明星賽的羅培茲，2024年在大都會與小熊出賽52場，交出2勝3敗、防禦率2.89的成績，共投53局，被打擊率為0.235，每局被上壘率為1.23。羅培茲在大聯盟生涯曾效力釀酒人、皇家、金鶯、雙城、馬林魚，大都會與小熊，累積282場出賽，合計有24勝43敗、防禦率5.25。

國民此休季非常忙碌，在近不到一個月內，球隊接連透過交易引進一壘手洛爾（Nathaniel Lowe），再簽回明星一壘手貝爾（Josh Bell），同時續簽右投T.威廉斯（Trevor Williams），接著又網羅昔日大物工具人羅沙里歐（Amed Rosario）。

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