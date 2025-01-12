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MLB》「正處巔峰的活傳奇大谷」 大聯盟官網：很難想像未來不在名人堂

2025/01/12 07:50

大谷翔平。（資料照合成圖）大谷翔平。（資料照合成圖）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇日籍球星大谷翔平上季繳出54轟、59盜的史詩級成績，成為史上第一位以指定打擊奪下年度MVP的球員。大聯盟官網專欄作家皮特耶羅（Mike Petriello）撰文指出，無法想像大谷翔平不會被選入名人堂。

要擁有名人堂入選資格，球員必須至少有10年以上大聯盟資歷，並在退休後5年才有票選資格，要進入名人堂必須獲得全美棒球記者協會會員75%的同意票。

大谷翔平目前只在大聯盟出賽7年，還沒有入選資格。大聯盟官網專欄作家皮特耶羅撰文介紹未來有可能進入名人堂的40名球員，並將其分為5個等級，大谷翔平和索托（Juan Soto）被分在第3個等級，被稱做是正處於巔峰時期的「活傳奇」。

皮特耶羅認為很難想像有任何因素能夠阻止大谷翔平進駐名人堂，這位勇奪史上首位三屆全票年度MVP的國際超級巨星以鬼神二刀流震撼大聯盟，已經超越了「棒球之神」貝比魯斯（Babe Ruth），目前生涯WAR值已經累積至40.4，已經具備了入選名人堂的資格。

皮特耶羅點名「神鱒」楚奧特（Mike Trout）、韋蘭德（Justin Verlander）、克蕭（Clayton Kershaw）和薛哲（Max Scherzer）早就是名人堂級別的球員，未來遲早都會進駐古柏鎮。

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