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日職》遭爆不倫風波後首發聲！源田壯亮發文向愛妻謝罪：一起向前看

2025/01/12 07:57

衛藤美彩（左）、源田壯亮（右）。（翻攝自衛藤美彩的IG）衛藤美彩（左）、源田壯亮（右）。（翻攝自衛藤美彩的IG）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕2024年世界棒球12強賽日本隊國手源田壯亮，遭日媒《週刊文春》爆出外遇不倫，欺騙前乃木坂成員的愛妻衛藤美彩，甚至還與外遇對象在台灣會面。如今源田壯亮在風波後首度發出謝罪聲明，向愛妻、球迷與球團致歉。

源田壯亮是在2019年與衛藤美彩結婚，並育有兩子，去年10月迎接第二個小孩。然而《週刊文春》爆料，源田壯亮與一名銀座一家高級俱樂部的A小姐交往近1年，12強賽事期間還在台灣與其秘密幽會；《東京體育報》報導，源田壯亮自爆發外遇風波後，都沒有回家、也未與妻子衛藤美彩聯絡，持續神隱。

源田壯亮今終於在個人社群發出謝罪聲明，「這次因為我輕率的行為，對球迷與相關人士造成極大困擾與擔憂，我在此由衷致上歉意。此外，我也深刻反省讓妻子感到痛苦與悲傷的行為。雖然部分報導內容與事實不符，但我已就此事與妻子正面溝通，夫妻兩人決定一起向前邁進。」

源田壯亮表示：「今後我將改過自新，努力透過棒球回報對我失望的人們。從現在起，我會將例行訓練移至位於所澤市的基地，在棒球訓練上專注並全力以赴。對於所有因我的行為而失望的西武獅球迷，以及球團，我會努力在棒球生涯最後一刻，透過場上的表現重新贏回大家的信任，此事我深感抱歉。」

源田壯亮於2016年選秀第3指名加入西武獅，2017年新人賽季起便穩坐先發位置。他曾4度獲得最佳九人獎，並自2018年起連續7年獲得由吉金手套獎。此外，源田壯亮還是2023年經典賽、2024年12強賽的日本隊國手，源田壯亮曾在面對台灣隊的比賽擊出全壘打。

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