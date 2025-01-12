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MLB》洋基想賣2屆明星右投史卓曼卻窒礙難行？權威美媒分析2大難題

2025/01/12 08:59

史卓曼。（資料照）史卓曼。（資料照）

〔體育中心/綜合報導〕日前傳出洋基正在積極兜售2屆明星右投史卓曼（Marcus Stroman），以換取薪資空間。不過權威美媒《The Athletic》記者羅森索（Ken Rosenthal）與薩蒙（Will Sammon）卻撰文點出交易史卓曼的困難之處。

史卓曼在以2年3700萬美元加盟洋基後的表現只能算是中規中矩，去年球季出賽30場有29場先發，拿下10勝9敗與1次救援成功，吃了154.2局，但fWAR（勝利貢獻值）僅有1.0，創下自2015年以來的生涯新低（該年僅出賽4場），防禦率4.31是自2018年以來新高，此外他本來就不佳的三振能力更顯著下滑，K/9值從2023年的7.84，直接下降到6.58。

羅森索與薩蒙撰文指出，史卓曼的合約當中有一項條款，讓洋基在休季想將他送走面臨挑戰。如果史卓曼在2025年投滿140局，將自動觸發他2026年的球員選項，屆時他將再獲得1800萬美元薪資。而想換來史卓曼的球隊，絕對不希望只讓他投半季就送走他，或是只讓他長中繼。

據知情人透露，洋基的目標是清理薪資空間，以引進一名內野手，這位球員不需要是高薪球員。然而若想達成此目標，洋基需要找到願意換取高薪合約的球隊，否則任何有關史卓曼的交易，不僅要負擔他2025年1800萬美元薪資，還需考慮他可能在2026年會再多賺的1800萬美元，而洋基很可能要幫忙承擔部分薪資，但支付越多錢就越難達成交易目標。

文章指出，洋基交易史卓曼另一個障礙在於，自由市場上還有與其相似的投手尚未簽約，如吉布森（Kyle Gibson）、林恩（Lance Lynn）、希尼（Andrew Heaney）與昆塔納（Jose Quintana），此外，更優質的選擇如佛雷爾提（Jack Flaherty）和皮維塔（Nick Pivetta），至今也仍待價而沽。

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