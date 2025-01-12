MLB》克羅切正式加盟紅襪 總裁曝未來想與他簽延長合約

克羅切。（資料照，今日美國）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕紅襪今天正式介紹克羅切（Garrett Crochet）的加盟，親身感受到來自紅襪球迷的愛，另外總裁甘迺迪（Sam Kennedy）在今日受訪時也表示，未來想與克羅切簽下延長合約。

紅襪今日在主場芬威球場（Fenway Park）舉辦活動，也藉此機會正式宣布克羅切的入隊，談起來到新球隊以及看到在現場看到新球迷時，坦言有點害羞，「我看社群媒體時感覺粉絲們都很興奮，但當我親眼看到時，在知道這份愛真的很特別。」

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身上還有2年控制權的克羅切，代表明年仍將繼續為豆城軍效力，不過球團總裁甘迺迪已有想要與他簽定延長合約的打算，並將它視為首要任務，「對我來說，長期待在波士頓有很多優點，而且我認為是很棒的選擇。但在這個時間，我會把心力放在春訓以及為即將到來的賽季做準備。每天試著去保持專注，當有一些線索出現時，我們就會出手。」

而當本人被提及有關延長合約的事情時，克羅切說：「我的經紀人與球隊的管理階層已有討論，但只是想了解彼此的感受而已。在這個時刻，我最需要操心的只有場上的事情，而且我這個賽季都會這麼做。我很開心能繼續往我的路上邁進，這就為什麼球員需要有經紀人。」

Garrett Crochet in a Red Sox jersey pic.twitter.com/Y8e7tKp8qP — Red Sox （@RedSox） January 11, 2025

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