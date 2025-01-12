MLB》搶佐佐木朗希付出的代價！美媒爆道奇想簽的國際新秀走人了

佐佐木朗希。（資料照）

〔體育中心/綜合報導〕羅德「令和怪物」佐佐木朗希爭奪戰將進入最後倒數階段，而他對國際自由市場的影響也正在發酵。根據報導，原本要和道奇簽約的多明尼加新秀，決定轉投他隊。

美國權威媒體《棒球美國》記者貝德勒（Ben Badler）報導，任何有機會搶下佐佐木朗希的球隊，在1月15日的國際自由球員簽約日開始後，都會展緩簽其他球員的計畫，目的就是為了確保有足夠的國際簽約額度來網羅佐佐木朗希。

請繼續往下閱讀...

貝德勒指出，球隊通常都已經將大部分的國際簽約額度分配給拉丁美洲的球員，且也早在球員13、14歲時就達成口頭協議，但為了簽下佐佐木朗希，也意味可能要放棄或暫緩這些簽約。例如原本要和道奇簽約的多明尼加游擊手莫雷爾（Darell Morel），就決定轉而加盟海盜，簽約金為180萬美元，是道奇提供的近兩倍。

貝德勒表示，這可能會使某些球隊陷入最糟糕的情況，也就是等待簽下佐佐木朗希而暫緩其他國際新秀的簽約，結果國際簽約日開始後，該新秀決定與其他球隊簽約，而佐佐木朗希也選擇加入其他球隊。

佐佐木朗希去年季後透過入札制度挑戰大聯盟舞台，傳出至少20支美職球隊爭搶，他已經分別與大都會、洋基、道奇、小熊、巨人、遊騎兵和教士等7支球隊進行第一輪面談，他將會篩選球隊進入第2輪，佐佐木朗希的入札截止日將會是在美國時間1月23日的下午5點。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法