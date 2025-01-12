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籃球》全能數據成杜克史上第二人 準狀元佛拉格轟42分寫鬼神紀錄

2025/01/12 09:46

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕視為明年選秀會狀元大熱門的杜克大一新鮮人佛拉格（Cooper Flagg），今天對戰聖母大學，轟下生涯單場新高的42分，刷新了大西洋沿岸聯盟（Atlantic Coast Conference，簡稱ACC）史上新生的單場得分紀錄，並率隊以86：78贏球。

佛拉格。（法新社）佛拉格。（法新社）

佛拉格今天手感火燙，上場36分鐘，14投11中，投進4顆三分球，17罰16中，罰球打破了杜克新生紀錄，繳出42分、7助攻和6籃板的全能數據，他不僅寫下杜克主場卡梅隆室內體育館自1976年以來的單場最高得分，同時也刷新隊史新生單場得分新猷，並超越了2013年波士頓學院漢蘭（Olivier Hanlan）所寫下的ACC新生單場最多41分的紀錄。

佛拉格也成為自1988年費里（Danny Ferry）之後，單場至少攻下40分、5籃板和5助攻的杜克球員，值得一提的是費里該年曾創下單場58分，目前是杜克隊史紀錄保持人。

「我只是上場打球，」佛拉格談到自己的表現時表示，當自己在場上時不會關注比賽以外的情況，他只是很專注地在打球。對於如何慶祝紀錄之夜，他認為低調慶祝就好，「可能就和隊友待在一起，度過一個輕鬆的夜晚，今晚也有很多精彩的比賽。」

佛拉格。（今日美國）佛拉格。（今日美國）

佛拉格。（今日美國）佛拉格。（今日美國）

佛拉格。（今日美國）佛拉格。（今日美國）

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