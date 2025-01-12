NFL》電光明星四分衛生涯最慘一役！第4種子德州人挺進次輪分區賽

電光四分衛赫伯特與德州人四分衛斯特勞德。（今日美國）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕2024年賽季NFL季後賽在今天全面點燃戰火，首輪外卡賽由美聯第4種子的休士頓德州人對決第5種子的洛杉磯電光揭開序幕。整季表現平穩的電光明星四分衛赫伯特（Justin Herbert），此役卻打出生涯最糟表現，終場德州人以32：12擊敗電光，挺進次輪分區賽。

電光開賽先以兩記射門先馳得點，不過德州人新星四分衛斯特勞德（C.J. Stroud）在次節剩58秒之際傳球達陣，逆轉比分，隨後德州人在半場結束前又補上一記射門，以10：6領先電光。

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斯特勞德。（法新社）

下半場德州人再度用射門先得分，輪到電光反攻時，赫伯特傳球想找新秀外接手麥康奇（Ladd McConkey），卻遭到E.穆雷（Eric Murray）抄截回攻達陣，德州人頓時將領先擴大20：3。下一波進攻，赫伯特又鑄下大錯，傳球再次被抄截，德州人補上射門，領先來到23：6。

決勝節赫伯特與麥康奇終於連線，拿下86碼達陣，然後踢球員迪克（Cameron Dicker）附加分射門遭到封阻，德州人特別組拿到球後一路回攻拿下2分達陣。德州人跑衛米克森（Joe Mixon）在最後3分42秒之際再補上跑陣達陣，電光再也毫無反擊之力，徹底潰敗遭到淘汰。

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本季傳出3870碼與23次達陣、僅被抄截次的赫伯特，此役表現荒腔走板，32傳14中推進242碼，傳出1次達陣之餘，竟被抄截多達4次，創下生涯最糟紀錄。電光本季在哈博（Jim Harbaugh）首年執教下拿下11勝6敗，繼2022年後重返季後賽，但與當年同樣止步外卡，且自2018年後從未在季後賽獲勝。

斯特勞德本場33傳22中繳出282碼，傳球達陣與被抄截各1，這僅僅是他生涯第2個賽季，也成為史上第5位在生涯前2年在季後賽先發獲勝的四分衛。德州人也繼上季後，連續2年闖進分區賽。

赫伯特。（法新社）

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