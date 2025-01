NFL》電光明星四分衛生涯最慘一役！第4種子德州人挺進次輪分區賽

電光四分衛赫伯特與德州人四分衛斯特勞德。(今日美國)

田兆崴 /核稿編輯

〔體育中心/綜合報導〕2024年賽季NFL季後賽在今天全面點燃戰火,首輪外卡賽由美聯第4種子的休士頓德州人對決第5種子的洛杉磯電光揭開序幕。整季表現平穩的電光明星四分衛赫伯特(Justin Herbert),此役卻打出生涯最糟表現,終場德州人以32:12擊敗電光,挺進次輪分區賽。

電光開賽先以兩記射門先馳得點,不過德州人新星四分衛斯特勞德(C.J. Stroud)在次節剩58秒之際傳球達陣,逆轉比分,隨後德州人在半場結束前又補上一記射門,以10:6領先電光。

請繼續往下閱讀...

斯特勞德。(法新社)

下半場德州人再度用射門先得分,輪到電光反攻時,赫伯特傳球想找新秀外接手麥康奇(Ladd McConkey),卻遭到E.穆雷(Eric Murray)抄截回攻達陣,德州人頓時將領先擴大20:3。下一波進攻,赫伯特又鑄下大錯,傳球再次被抄截,德州人補上射門,領先來到23:6。

決勝節赫伯特與麥康奇終於連線,拿下86碼達陣,然後踢球員迪克(Cameron Dicker)附加分射門遭到封阻,德州人特別組拿到球後一路回攻拿下2分達陣。德州人跑衛米克森(Joe Mixon)在最後3分42秒之際再補上跑陣達陣,電光再也毫無反擊之力,徹底潰敗遭到淘汰。

.@HoustonTexans special teams making more plays! They return the blocked kick back for two!



: #LACvsHOU on CBS/Paramount+

: Stream on #NFLPlus pic.twitter.com/BCdKRKpICr