MLB》仍在市場待價而沽 桑坦德、佛雷爾提傳開放考慮短約

桑坦德。（資料照，法新社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕根據《The Athletic》記者羅森索（Ken Rosenthal）與薩蒙（Will Sammon）的撰文表示，仍在自由市場待價而沽的金鶯重砲桑坦德（Anthony Santander）以及幫助道奇奪冠的佛雷爾提（Jack Flaherty），傳出開放考慮短期合約。

桑坦德去年繳出生涯最佳成績，155場出賽繳出OPS+134的成績，敲出44發全壘打與102分打點皆為生涯新高；佛雷爾提去年先是效力老虎，季中轉隊至道奇，在例行賽共繳出13勝7敗、防禦率3.17的成績，最終幫助球隊拿下世界大賽冠軍。

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目前仍有球隊對於2位球員感興趣，其中桑坦德上周已收到藍鳥報價，佛雷爾提也傳出與小熊有過聯繫，老虎甚至也有延攬2名球員的意願，不過直到目前都未有更進一步的消息，然而根據《MLBTR》撰文分析，他們在提出考慮短約的消息出來後，這些球團理論上就能更進一步去搶到他們所需要的球員，甚至說服那些已和球員有過聯繫的球隊能夠更認真的去看待。

去年季前也發生過類似事件，在經紀人波拉斯（Scott Boras）旗下的4名球員史奈爾（Blake Snell）、貝林傑（Cody Bellinger）、查普曼（Matt Chapman）與蒙哥馬利（Jordan Montgomery），也因為遲遲等不到球隊只好轉而尋求短期合約。

佛雷爾提。（資料照，法新社）

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