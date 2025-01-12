MLB》得知被道奇交易時正在幫祖父慶生！昔日大物拉克斯吐露心聲

拉克斯。（資料照）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕衛冕軍道奇日前進行交易，將27歲二壘手拉克斯（Gavin Lux）送往紅人，換來21歲外野潛力新秀西羅塔（Mike Sirota）和選秀權。拉克斯近日受訪坦言，一開始得知被道奇交易時感到震驚。

拉克斯在2016年選秀會以第1輪第20順位被道奇選中，曾是道奇農場頭號大物，最高來到百大新秀第2名。2019年升上大聯盟後多半鎮守二壘，也曾守過游擊、3個位置的外野跟三壘。

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拉克斯2022年是球隊主力二壘手，2023年因膝傷整季報銷，去年復出原本要扛先發游擊手，但因為春訓失誤過多，最後還是重返二壘。拉克斯去年出賽139場，繳出10轟、50打點，打擊率0.251和OPS0.703的成績。

道奇休季簽下韓職盜壘王、明星二壘手金慧成，內野陣容相當擁擠，也決定將拉克斯這位昔日大物送走。近日談到被道奇交易，拉克斯透露，在他得知自己被交易得當下，正在幫祖父慶祝91歲生日：「一開始有點震驚，這是一件大事，好像一夕之間發聲了很多事情。」

不過拉克斯表示，自己和家人都決定，無論如何都要好好享受那個晚上，「然後從那之後，我們也就必須向前看。顯然在過去的9年、10年裡，道奇是我所有知道的一切。」他也坦承，這筆交易引發他很多情緒，「我相信任何被交易過的人都能證明這點，你會很緊張，你將前往一個新的、你從未去過的地方。」

即便如此，拉克斯仍對即將加入紅人感到興奮，「我的情緒很激動，但很高興能去到那裡。這支球隊有非常多優秀的年輕潛力，我會盡我所能來幫助他們獲勝。」

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