晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 籃球 NBA

NBA》坎寧安超狂大三元比肩微笑刺客 活塞賞暴龍5連敗

2025/01/12 11:43

坎寧安今天繳出大三元，率領活塞擊敗暴龍。（今日美國）坎寧安今天繳出大三元，率領活塞擊敗暴龍。（今日美國）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕活賽一哥坎寧安（Cade Cunningham）今天在主場繳出22分、10籃板和17助攻的大三元表現，助隊以123：114擊敗暴龍，近7戰拿下6勝。

暴龍後衛奎克利（Immanuel Quickley）和替補中鋒布查爾（Chris Boucher）上半場合力攻下29分，並靠著博爾特（Jakob Poeltl）上半場終了前6.1秒的適時補籃，暴龍以66：65一分領先活塞。活塞後衛小哈德威（Tim Hardaway Jr.）在第三節獨拿11分，再加薩塞爾（Marcus Sasser）和富特奇歐（Simone Fontecchio）該節後段連續得分，活塞以99：93取得領先。

暴龍歐利尼克（Kelly Olynyk）和新龍王巴恩斯（Scottie Barnes）第四節開局聯手打出一波7：0攻勢超前，史都華（Isaiah Stewart）連拿4分止血，奎克利5分04秒跳投得手，將戰局扳平至109：109，不過哈里斯（Tobias Harris）、坎寧安和杜倫（Jalen Duren）輪流跳出來得分，畢斯利（Malik Beasley）在最後2分多鐘砍進關鍵三分球鎖定勝局，活塞終場就以123：114贏球，賞給暴龍5連敗。

坎寧安今天繳出22分、10籃板和17助攻的全能表現，這是他本季第7場大三元，僅次於詹姆斯的8場和約基奇的15場，他也成為之名人堂球星「微笑刺客」I.湯瑪斯（Isiah Thomas）後，隊史第二位單場繳出此項數據的球員，他在1985年2月7日對戰巫師曾寫下25分、10籃板和24助攻的大三元成績。

小哈達威狂飆7顆三分球轟下全場最高的27分，畢斯利挹注18分，哈里斯有17分、7籃板；暴龍奎克利拿下全隊最高的25分，巴恩斯有16分、12籃板、2抄截和2阻攻，布查爾和布朗（Bruce Brown）各拿14分。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中