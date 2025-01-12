NBA》坎寧安超狂大三元比肩微笑刺客 活塞賞暴龍5連敗

坎寧安今天繳出大三元，率領活塞擊敗暴龍。（今日美國）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕活賽一哥坎寧安（Cade Cunningham）今天在主場繳出22分、10籃板和17助攻的大三元表現，助隊以123：114擊敗暴龍，近7戰拿下6勝。

暴龍後衛奎克利（Immanuel Quickley）和替補中鋒布查爾（Chris Boucher）上半場合力攻下29分，並靠著博爾特（Jakob Poeltl）上半場終了前6.1秒的適時補籃，暴龍以66：65一分領先活塞。活塞後衛小哈德威（Tim Hardaway Jr.）在第三節獨拿11分，再加薩塞爾（Marcus Sasser）和富特奇歐（Simone Fontecchio）該節後段連續得分，活塞以99：93取得領先。

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暴龍歐利尼克（Kelly Olynyk）和新龍王巴恩斯（Scottie Barnes）第四節開局聯手打出一波7：0攻勢超前，史都華（Isaiah Stewart）連拿4分止血，奎克利5分04秒跳投得手，將戰局扳平至109：109，不過哈里斯（Tobias Harris）、坎寧安和杜倫（Jalen Duren）輪流跳出來得分，畢斯利（Malik Beasley）在最後2分多鐘砍進關鍵三分球鎖定勝局，活塞終場就以123：114贏球，賞給暴龍5連敗。

坎寧安今天繳出22分、10籃板和17助攻的全能表現，這是他本季第7場大三元，僅次於詹姆斯的8場和約基奇的15場，他也成為之名人堂球星「微笑刺客」I.湯瑪斯（Isiah Thomas）後，隊史第二位單場繳出此項數據的球員，他在1985年2月7日對戰巫師曾寫下25分、10籃板和24助攻的大三元成績。

小哈達威狂飆7顆三分球轟下全場最高的27分，畢斯利挹注18分，哈里斯有17分、7籃板；暴龍奎克利拿下全隊最高的25分，巴恩斯有16分、12籃板、2抄截和2阻攻，布查爾和布朗（Bruce Brown）各拿14分。

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