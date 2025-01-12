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NFL》2屆MVP傑克森聯手坦克跑衛「國王」！烏鴉啄傷鋼人闖分區賽

2025/01/12 12:35

烏鴉明星跑衛亨利與四分衛傑克森。（法新社）烏鴉明星跑衛亨利與四分衛傑克森。（法新社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕NFL季後賽外卡賽，美聯第3種子巴爾的摩烏鴉對上同分區勁敵、第6種子的匹茲堡鋼人，烏鴉靠著2屆MVP四分衛傑克森（Lamar Jackson）與明星跑衛「國王」亨利（Derrick Henry）撕裂鋼人防線，終場28：14擊敗鋼人，闖進次輪分區賽。

本季再度繳出MVP等級賽季的傑克森，今開賽首波進攻就傳出達陣，幫助烏鴉7：0先馳得點。次節明星跑衛亨利發揮「坦克」拿下跑陣達陣，半場結束前2秒，傑克森錦上添花傳出個人單場第2次達陣，烏鴉以21：0的絕對優勢進入下半場。

亨利。（法新社）亨利。（法新社）

第三節鋼人終於回神，老將威爾森（Russell Wilson）傳出30碼達陣追回7分，然而防守組完全抵擋不住烏鴉的地面進攻，讓亨利開啟輾壓模式跑出44碼達陣。儘管威爾森隨後又傳出達陣反擊，但決勝節始終無法再製造進攻大局，遭到淘汰。

傑克森此役21傳16中推進175碼，傳出2次達陣，地面也貢獻81碼；而亨利26次跑陣繳出超狂的186碼，一人也攻下2次達陣。在兩人地面戰的出色發揮下，烏鴉全場跑陣299碼，輾壓鋼人的29碼，也讓鋼人寫下隊史在季後賽遭對手跑陣最多碼的尷尬紀錄。

鋼人止步外卡賽，今年球季以5連敗坐收，其中2場敗仗都是對戰烏鴉時所吞下。至此鋼人已經連續輸掉6場季後賽，其中過去3場都是在客場吞敗，也顯示出在總教練湯姆林（Mike Tomlin）執教下，即便年年例行賽勝率高過5成，但季後賽遇到更高種子時仍始終無法招架。

威爾森。（法新社）威爾森。（法新社）

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