NBA》末節扮英雄連拿關鍵4分 灰熊莫蘭特終結灰狼3連勝

莫蘭特末節2記關鍵出手攻下致勝分,灰熊逆轉灰狼。(今日美國)

〔體育中心/綜合報導〕灰熊一哥莫蘭特(Ja Morant)雖然今天對戰灰狼手感不佳,只攻下12分,但他在末節決勝時刻連拿4分,包括18.1秒的關鍵跳投得到超前分,幫助灰熊終場以127:125險勝,終結灰狼近期的3連勝。

灰狼上半場下起三分雨,團隊砍進11顆三分球,迪文森佐(Donte Divincenzo)一人包辦4顆,豪取16分,麥克丹尼爾斯(Jaden McDaniels)貢獻12分,里德(Naz Reid)投進3顆挹注11分,灰熊靠著J.傑克森(Jaren Jackson Jr.)次節獨拿16分緊咬比分,上半場以64:65只落後一分。

兩隊易籃依舊展開激烈纏鬥,戰況互相拉鋸,僅管灰狼在第四節4分多鐘打出一波12:5的攻勢,將領先擴大至119:113,不過J.傑克森適時投進三分球,巴恩(Desmond Bane)更用三分打扳平戰局,戈貝爾(Rudy Gobert)在決勝時刻連拿4分,助隊取得125:121領先。

灰熊一哥莫蘭特在最後1分鐘挺身扮英雄,成功接管戰局,先是用高難度上籃追平比分,藍道(Julius Randle)此時竟出現致命失誤,讓灰熊有機可趁,莫蘭特在最後18.1秒後仰跳投,投進價值連城的超前分,「蟻人」愛德華茲(Anthony Edwards)最後兩次出手都落空,灰熊終場就以127:125險勝灰狼。

J.傑克森攻下全場最高的33分,外帶8籃板,巴恩投進4顆三分球,貢獻21分、5籃板、5助攻和2抄截,威爾斯(Jaylen Wells)繳出13分、3抄截,末節扮演致勝英雄的莫蘭特有12分、5籃板和4助攻的表現。

灰狼射手迪文森佐投進6顆三分球,轟下個人本季單場新高的27分,另有10籃板、7助攻和2抄截,麥克丹尼爾斯有21分、6籃板、3抄截和2阻攻,里德(Naz Reid)砍進5顆三分球,獲得19分、6籃板,藍道得到18分、8籃板和8助攻,愛德華茲只攻下15分,附帶6助攻和5籃板。

