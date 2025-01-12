NBA》末節扮英雄連拿關鍵4分 灰熊莫蘭特終結灰狼3連勝

莫蘭特末節2記關鍵出手攻下致勝分，灰熊逆轉灰狼。（今日美國）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕灰熊一哥莫蘭特（Ja Morant）雖然今天對戰灰狼手感不佳，只攻下12分，但他在末節決勝時刻連拿4分，包括18.1秒的關鍵跳投得到超前分，幫助灰熊終場以127：125險勝，終結灰狼近期的3連勝。

灰狼上半場下起三分雨，團隊砍進11顆三分球，迪文森佐（Donte Divincenzo）一人包辦4顆，豪取16分，麥克丹尼爾斯（Jaden McDaniels）貢獻12分，里德（Naz Reid）投進3顆挹注11分，灰熊靠著J.傑克森（Jaren Jackson Jr.）次節獨拿16分緊咬比分，上半場以64：65只落後一分。

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兩隊易籃依舊展開激烈纏鬥，戰況互相拉鋸，僅管灰狼在第四節4分多鐘打出一波12：5的攻勢，將領先擴大至119：113，不過J.傑克森適時投進三分球，巴恩（Desmond Bane）更用三分打扳平戰局，戈貝爾（Rudy Gobert）在決勝時刻連拿4分，助隊取得125：121領先。

灰熊一哥莫蘭特在最後1分鐘挺身扮英雄，成功接管戰局，先是用高難度上籃追平比分，藍道（Julius Randle）此時竟出現致命失誤，讓灰熊有機可趁，莫蘭特在最後18.1秒後仰跳投，投進價值連城的超前分，「蟻人」愛德華茲（Anthony Edwards）最後兩次出手都落空，灰熊終場就以127：125險勝灰狼。

J.傑克森攻下全場最高的33分，外帶8籃板，巴恩投進4顆三分球，貢獻21分、5籃板、5助攻和2抄截，威爾斯（Jaylen Wells）繳出13分、3抄截，末節扮演致勝英雄的莫蘭特有12分、5籃板和4助攻的表現。

灰狼射手迪文森佐投進6顆三分球，轟下個人本季單場新高的27分，另有10籃板、7助攻和2抄截，麥克丹尼爾斯有21分、6籃板、3抄截和2阻攻，里德（Naz Reid）砍進5顆三分球，獲得19分、6籃板，藍道得到18分、8籃板和8助攻，愛德華茲只攻下15分，附帶6助攻和5籃板。

JA MORANT FOR THE TIE.



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